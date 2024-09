Dramma nel mondo dello sport negli Stati Uniti, dove il campione di hockey Johnny Gaudreau e il fratello minore Matthew sono stati uccisi da un’auto, mentre passeggiavano in bicicletta. I due fratelli si trovavano nella città di Oldmans, nel New Jersey, e stavano passeggiando quando una Jeep Grand Cherokee li ha investiti, mentre cercava di sorpassare un Suv. Il conducente dell’auto è stato sottoposto a test per capire se fosse o meno sotto l’effetto di alcol: dovrà rispondere ora dell’accusa di duplice omicidio per aver tolto la vita al campione di hockey, 31 anni, e al fratello di 29.

Johnny Gaudreau giocava nei Columbus Blue Jackets ed era uno dei talenti di punta non solamente della squadra ma di tutta la National Hockey League: nell’ultima stagione aveva messo a segno 81 partite con 12 gol e 48 assist. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto i compagni di squadra, i fan e tutto il mondo dell’hockey, che piange la morte di una delle sue stelle. Gary Bettman, commissario della Nhl, ha parlato di Gaudreau come una persona di grande passione e umanità che mancherà a tutto il movimento.

Johnny Gaudreau investito con il fratello mentre era in bici

Dopo la morte di Johnny Gaudreau, investito insieme al fratello 29enne mentre era in bici, i Columbus Blue Jackets, la squadra di hockey nella quale militava, hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale descrivendolo come “un leader in campo e fuori, esempio di dedizione e amore per il gioco”. Numerosi i messaggi arrivati sui social da parte dei compagni, dei fan e degli avversari, che avevano avuto modo di apprezzare il suo talento e la sua correttezza in campo.

La morte di Johnny Gaudreau e di Matthew ha sconvolto tutto il mondo e come è normale che sia, gettato nello sconforto la loro famiglia. Il campione di hockey lascia la moglie, Meredith, e due figli, Noha e Johnny: come annunciato al funerale, la donna è incinta del terzo figlio e aveva fatto appena in tempo a dirlo al marito. “Questa gravidanza è stata una sorpresa assoluta ma John, quando lo ha saputo, era così eccitato”. Anche il fratello, Matthew, sarebbe presto diventato papà: la moglie, Madeline, è incinta. “Non dimenticherò mai le lacrime di Matthew quando ha sentito per la prima volta il battito di figlio Tripp, non ancora nato” ha raccontato tra l’emozione generale la ragazza.

