Milano, ciclista 39enne uccisa da betoniera/ L’autista: “L’ho uccisa, ammazzatemi”

Incidente mortale a Milano, avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno in corso di Porta Vittoria all’incrocio con via Sforza, di fronte alla biblioteca Sormani. Una ciclista è deceduta dopo essere stata travolta da una betoniera. La donna, a bordo di una bicicletta, aveva 39 anni. Sul posto è arrivato immediatamente un mezzo del 118 ma per la vittima non c’è stato più nulla da fare. La Polizia Locale ha cominciato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la betoniera proveniva da via Sforza e stava svoltando a destra, diretta in corso di Porta Vittoria. Lì, ha investito la donna, che non è ancora chiaro da dove provenisse. Il pm Mauro Clerici è subito stato informato dell’incidente e ha cominciato le indagini di rito per capire la dinamica dell’incidente che ha tolto la vita alla donna 39enne.

L’autista in stato di shock

Alla guida della betoniera c’era un 53enne che subito dopo l’incidente si è fermato ed è sceso dal mezzo, in stato di shock. Un testimone ha detto che l’uomo continuava a ripetere agli agenti della Polizia Locale accorsi sul luogo dell’investimento: “Ho ucciso una persona, uccidetemi”. Il guidatore è risultato negativo all’alcol test e al pre test antidroga. A causa dell’evidente stato di shock, l’uomo è stato affidato al personale del 118.

Con una nota, il sindaco Beppe Sala ha espresso vicinanza alla famiglia della ciclista: “Questa mattina una donna in bicicletta ha perso la vita travolta da un mezzo pesante. Esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia di questa giovane mamma. In attesa di conoscere l’esatta dinamica, questo incidente deve farci riflettere perché purtroppo non è la prima volta che ciclisti vengano investiti da mezzi al lavoro. Per questo dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare come Istituzioni, imprese e cittadini per impedire che questi drammatici eventi si ripetano. Ad esempio, possiamo iniziare con il regolamentare l’accesso in città a tutti i mezzi pesanti, limitandolo a quelli dotati di un dispositivo che permetta piena visibilità anche sull’angolo cieco. E implementando altre misure che sono allo studio della Giunta”.

