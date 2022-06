Mestre, operaio 25enne travolto in bici e ucciso/ Doveva tornare in Mali per sposarsi

Tragedia nella tragedia. Keoule Dembele, il giovane operaio travolto a Mestre, aveva solo 24 anni. Tra pochi giorni sarebbe dovuto tornare in Mali per sposarsi: aveva già acquistato il biglietto, era tutto pronto, ma domenica pomeriggio, dopo essere uscito per comprare un pacco di riso per la cena, non ha più fatto ritorno a casa. L’operaio faceva il saldatore alla Fincantieri di Porto Marghera ed era uscito con la sua bicicletta anche domenica, come faceva sempre da 8 anni, ovvero da quando era arrivato in Italia per lavorare.

Pochi metri prima di arrivare a casa, sulla sua strada ha incontrato il 36enne trevigiano Alberto Crozzolin. L’uomo, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo ha travolto e ucciso. L’assassino ha attraversato a velocità folle la pista ciclabile e ha poi tentato la fuga, ma la polizia locale lo ha trovato a arrestato poco dopo. In ospedale, è risultato positivo alla cocaina e alla cannabis. Fino a sera, l’uomo ha continuato a ripetere frasi senza senso.

L’uomo ha tentato la fuga

L’incidente in cui il giovane operaio travolto ha perso la vita è avvenuto verso le 15.30 di domenica, vicino alla stazione ferroviaria di Mestre. Proprio nella stessa zona si nasconde una piazza di spaccio che fa sì che la zona sia frequentata da tossicodipendenti di tutto il Nordest. Il 36enne, che è residente in un paese a pochi chilometri da Mestre, ha acquistato e consumato droga nel luogo e si è poi messo al volante della sua Polo Volkswagen bianca. Imboccando a tutta velocità via Dante, è passato in una stradina riservata alle biciclette, travolgendo il giovane Keoule.

L’uomo, che ha travolto a tutta velocità il giovane, ha colpito anche un paio di alberi e divelto alcuni paletti che delimitavano la pista. La bicicletta di Keoule è stata sbalzata a una decina di metri. Il giovane è finito a terra e battuto la testa. L’auto, dopo aver travolto l’operaio, si è cappottata, come spiega Repubblica. Il 36enne è uscito dall’auto e ha iniziato a pronunciare frasi senza senso, giocando con una palla. Ha poi provato a scappare ma gli agenti della polizia locale lo hanno raggiunto e fermato. Il giovane Dembele è stato trasportato l’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre ma alle 16.30 è morto. Crozzolin è ora accusato di omicidio stradale.











