Joker da domani al cinema/ Joaquin Phoenix da Oscar, ma è allarme violenza negli Usa

E’ uno dei film più attesi dell’anno e finalmente arriva in sala: da domani, mercoledì 3 ottobre 2019, Joker di Todd Phillips al cinema! Il lungometraggio targato Warner Bros. è reduce dalla vittoria del Leone d’Oro al Festival di Venezia 2019 e c’è grande fermento per assistere all’interpretazione di Joaquin Phoenix nei panni del storico rivale di Batman. Diretta dal regista di Starsky & Hutch e Una notte da leoni, la pellicola presenta una versione inedita del personaggio dei fumetti DC Comics ed è da considerare scollegata dai film del DC Extended Universe. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione da Venezia 76, Phoenix ha sfornato una performance da premio Oscar e anche il resto del cast non è stato da meno: Robert De Niro, Zazie Beetz e Frances Conroy sono stati pressoché perfetti nel ruolo di comprimari nella sceneggiatura scritta dal cineasta americano a quattro mani con Scott Silver.

JOKER DA DOMANI AL CINEMA, E’ ALLERTA VIOLENZE NEGLI USA

Joker ha messo d’accordo la critica, ma non sono mancate le polemiche nelle ultime settimane legate all’eccessiva violenza – secondo i detrattori – mostrata nel film di Todd Phillips. Riflettori accesi sul presunto sguardo benevolo del regista nei confronti di Arthur Fleck, che potrebbe addirittura sfociare in un incitamento alla violenza. Senza dimenticareil dramma registrato nel 2012 ad Aurora, in Colorado, quando il 24enne James Holmes cominciò a sparare sulla folla compiendo una vera e propria carneficina nel corso della proiezione de Il cavaliere oscuro (The Dark Knight). Come vi abbiamo raccontato, recentemente le famiglie delle vittime hanno indirizzato una lettera all’ad della Warner – Ann Sarnoff – chiedendo alla major americana azioni concrete per costruire comunità più sicure e con meno pistole. Come riporta la stampa Usa, sono state predisposte misure di sicurezza speciali per le proiezioni del prodotto WB, con un ingente dispiegamento di forze di polizia e dell’esercito. Ed è inoltre previsto un super incasso al botteghino: secondo le prime proiezioni, solo nel primo weekend potrebbe incassare oltre 80 milioni di dollari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA