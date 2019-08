Joker, già pronto il sequel?/ Il regista Todd Phillips “Se la Warner me lo chiede…”

Non è ancora uscito il film “Joker”, attesissima pellicola incentrata sul cattivone di casa Dc, che già si parla di un suo possibile sequel. Il regista dell’atteso “spin-off” dal mondo Batman, Todd Phillips, ha chiacchierato con Total Film Magazine, rivista del settore, in merito appunto ad un possibile secondo capitolo del film che uscirà il prossimo autunno, e che vedrà un nuovo inedito Joker interpretato dall’attore americano Joaquin Phoenix. Phillips sembra aprire alla possibilità di un “Joker 2”: “Una cosa è certa – le sue parole al magazine – farei qualunque cosa con Joaquin, qualunque. Non c’è nessuno come lui. Se lui fosse disposto a farlo, e se la gente vedrà questo film, e se la Warner ci dicesse: “Sapete una cosa? Se poteste pensare a qualcosa…”, ho la sensazione che noi due potremmo inventarci qualcosa di davvero forte”. Un secondo capitolo incentrato sul nemico più famoso di Batman non sarebbe quindi in programma, ma non è affatto da escludere, soprattutto se il film in uscita fra poche settimane dovesse far registrare grandi incassi al botteghino, cosa molto probabile visto l’hype che si è creato nei suoi confronti in questi mesi.

JOKER, GIÀ PRONTO IL SEQUEL?

Il nuovo atteso Joker sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures in tutto il mondo, e in Italia uscirà precisamente il prossimo 3 ottobre del 2019, fra circa un mese e mezzo. Il film avrà come assoluto protagonista il famoso villain dal sorriso beffardo, e proporrà una storia fino ad oggi mai vista al cinema. Todd Phillips ha già diretto in carriera numerosi film campioni di incassi, a cominciare dalla trilogia “Una notte da leoni”, arrivando fino a “Starsky & Hutch”, e lo stesso sarà anche produttore di “Joker” assieme al noto attore Bradley Cooper. Fra i protagonisti della nuova pellicola, oltre appunto a Joaquin Phoenix, anche Zazie Beetz, già vistasi in Deadpool 2, nonché Brett Cullen (Narcos), Bill Camp (Red Sparrow) e molti altri ancora.

