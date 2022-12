Jolanda e Leonardo, figli Francesco Renga/ “Geloso del tempo che passa”

Jolanda e Leonardo, ecco chi sono i figli di Francesco Renga. Il cantante: “A loro non puoi insegnare nulla, ma puoi essere un buon esempio”

Francesco Renga ama da morire Jolanda e Leonardo, ovvero i suoi due figli nati dalla relazione sentimentale conclusasi tempo fa con la collega e conduttrice Ambra Angiolini. In occasione di una intervista rilasciata qualche tempo fa nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin, il cantante aveva speso parole al miele per Leonardo e Jolanda, sottolineando l’importanza che i due figli hanno assunto nella sua vita da quando sono. “Eppur sono geloso del tempo che passa. I bambini diventano grandi. Spesso mi ritrovo a guardare le foto dei miei figli quando ancora erano piccoli, ma tutto questo è meraviglioso, vedersi riflesso nei loro occhi. Loro ti osservano sempre, sei il loro esempio. Al figlio non puoi insegnare niente, puoi solo dare il buon esempio”, ha detto il cantante nel corso dell’intervista.

Sono diversi i passaggi interessanti esternati dal cantante, con Francesco Renga che ha rivelato il suo lato più affettuoso e amorevole nei confronti dei figli. In un altro contesto l’artista aveva anche parlato di come la separazione con Ambra aveva influito nel rapporto con Jolanda e Leonardo, inevitabilmente messo a dura prova.

Francesco Renga e il rapporto coi figli: “Con loro e Ambra saremo sempre una famiglia”

“E’ chiaro che certi meccanismi siano cambiati”, aveva ammesso Francesco Renga a proposito del rapporto coi figli dopo la spedizione dalla Angiolini. “Ma io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia”, aveva saggiamente precisato. Come qualunque altra famiglia costretta a dover fare i conti con un divorzio o una separazione, anche quella del cantante e della conduttrice ha vissuto momenti molto difficili ed estenuanti.

Nonostante le incomprensioni e gli strascichi della rottura, Francesco e Ambra sono riusciti a trovare un equilibrio importante e ad oggi vanno d’amore e d’accordo, soprattutto per amore dei figli. “Quando finisce una grande storia d’amore che ha portato anche dei figli è sempre una sconfitta, la vivi sempre con dolore”, ha confessato a cuore aperto Francesco Renga su questo tema.

