Jonathan Kashanian e Bianca Atzei fidanzati?/ Lui: “Mi batte il cuore e devo dire..”

Sembra che alla fine il bel Jonathan Kashanian abbia finalmente affermato che tra lui e Bianca Atzei ci sia stato del tenero anche se non è sceso nei dettagli e non ha voluto dire niente tenendosi ben alla larga da pettegolezzi e gossip ma rivelando cose importanti. Dopo anni passati a chiederci se Jonathan Kashanian e Bianca Atzei siano stati fidanzati dopo la loro avventura insieme all’Isola dei Famosi, dovremo accontentarci di questa risposta un po’ a metà che ha pronunciato proprio il giovane nella puntata di giovedì 18 marzo 2021 di Detto Fatto facendo una confessione inaspettata a Bianca Guaccero che ha saputo pungolarlo un po’ e premere il piede sul tasto giusto. Quando la padrona di casa ha fatto una domanda diretta a Jonathan sul suo amore e sulla ‘collega’ per la quale avrebbe perso la testa, lui ha risposto un po’ impacciato.

Claudio Gioè/ "Non mi aspettavo tutto questo successo per Màkari"

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei fidanzati? Lui rivela la sua verità a Detto Fatto

Jonathan Kashanian ha poi rivelato: “Mi hai colto alla sprovvista, mi batte un po’ il cuore, ti devo rispondere in tutta sincerità “sì”. Ti spiego, mi è capitato di lavorare con una persona per la quale ho provato qualcosa che non pensavo di provare”. Subito il riferimento è stato per tutti proprio a Bianca Atzei con la quale è stato avvistato a lungo dopo la loro partecipazione all’Isola dei Famosi e così la Guaccero ha preso la palla al balzo: “Era in un reality?”. Capendo tutti, l’ex gieffino ha poi chiarito: “Stai ciurlando nel manico e non era previsto. Accontentati già di quello che ti sto dicendo e non dovrei dirti. E allora sì, è nato tutto, ma perché mi batte il cuore e sudo quando parlo?…Non so come risponderti perché qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Quante volte mi è capitato nello spettacolo di dichiarare di provare qualcosa per una persona? Raramente, quindi quella volta in cui è capitato evidentemente era vero. Finita male, posso dirti solo una cosa, nella vita sparisce una B e ne arriva un’altra”. Tutto confermato quindi?

LEGGI ANCHE:

SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Gero va via: "Mi dispiace non averlo saputo..."GERO NATALE LASCIA UOMINI E DONNE/ "Non sono pronto per affrontare il percorso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA