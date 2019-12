Jonathan Kashanian “Mi sono fidanzato”/ Bacio nel deserto per il grande annuncio…

Jonathan Kashanian è uno dei pochi gieffini degli anni d’oro che è riuscito a rimanere, in un modo o nell’altro, sulla cresta dell’onda. In passato si è parlato spesso della sua vita privata e della sua sessualità e anche in questi mesi c’è stato molto da dire soprattutto per via della sua presunta relazione con Bianca Atzei. In molti hanno parlato della loro amicizia speciale, fatta anche di baci e bagni nudi, o quasi, ma anche della possibilità che i due fossero davvero fidanzati e che, addirittura, potessero mettere al mondo un bambino realizzando il sogno di Jonathan e anche un po’ quello di Bianca Atzei. Fatto sta che quest’ultima adesso è una cosa sola con la iena Stefano Corti mentre Jonathan Kashanian, almeno ufficialmente, è single o, almeno, lo era fino a quando non è partito per queste vacanze di Natale.

JONATHAN KASHANIAN FIDANZATO NEL DESERTO…

Nelle scorse ore proprio l’ex gieffino ha pubblicato una foto con tanto di annuncio ufficiale: “Mi sono fidanzato”. Peccato che, anche in questo caso, si tratta di un piccolo scherzo visto che la foto del bacio nel deserto scelta per il grande annuncio non lo vede al fianco di un altro uomo o di una donna ma solo con un cammello che, a quanto pare, non si è tirato indietro quando è arrivato il momento di baciare il gieffino. Jonathan Kashanian è così disperato da scegliere un cammello come compagno di vita oppure è stato solo un modo per fare gli auguri speciali ai fan dalla splendida location scelta per le sue vacanze? Quello che è certo è che dopo questi anni, Jonathan è ancora sotto la lente dei riflettori della tv e del gossip.

Ecco la foto e il suo post su Instagram:





