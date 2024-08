DIRETTA INSEGUIMENTO A SQUADRE, PRIMO TURNO STREAMING VIDEO RAI (CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI 2024, OGGI 6 AGOSTO)

La diretta inseguimento a squadre del ciclismo su pista vivrà già oggi, martedì 6 agosto, un giorno di fondamentale importanza nel velodromo di Saint Quentin en Yvelines per le Olimpiadi Parigi 2024. Infatti, se è vero che le finali per le medaglie saranno domani, è altrettanto vero che il cosiddetto “primo turno” in programma dalle ore 19.14 di oggi definirà già la composizione delle due finali e quindi le speranze per l’Italia di bissare l’oro olimpico con Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan avranno un primo snodo fondamentale già nelle prossime ore.

Diretta gara in linea ciclismo donne/ Oro per Kristen Faulkner, delusione Longo Borghini (Olimpiadi 2024)

Diciamo che la terminologia tecnica non aiuta molto a seguire la diretta inseguimento a squadre del ciclismo su pista per chi non fosse particolarmente avvezzo alla gara. Di fatto c’è già stato un primo turno, ieri pomeriggio per determinare la composizione di questo primo turno e pure le sfide, con solo le prime quarte che possono ambire all’oro. Infatti, nell’odierno primo turno si sfidano la prima con la quarta e la seconda con la terza, con le vincitrici di queste due sfide che domani si contenderanno l’oro. Invece, per la finale terzo posto conteranno i tempi, quindi potrebbero rientrare in gioco anche le Nazionali che disputano le sfide 5-8 e 6-7, perché ci andranno le due più veloci fra le escluse dalla finale per l’oro.

Video foratura Evenepoel alle Olimpiadi 2024/ Cambio bici a 3 km dall'arrivo, poi il trionfo di Remco

INSEGUIMENTO A SQUADRE PRIMO TURNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv inseguimento a squadre avrà certamente spazio in chiaro, con il nostro quartetto che difende il titolo olimpico, anche se è difficile dire se sarà su Rai Due oppure su Rai Sport (canale 58), mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video, sappiamo che sito e app di Rai Play sono gratis per tutti mentre serve un abbonamento per la piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY INSEGUIMENTO A SQUADRE OLIMPIADI PARIGI 2024

Diretta/ Gara in linea ciclismo uomini: Evenepoel, oro! Doppietta francese (Olimpiadi Parigi 2024, 3 agosto)

DIRETTA INSEGUIMENTO A SQUADRE, PRIMO TURNO: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora che la diretta inseguimento a squadre del ciclismo su pista ci attenderà oggi con quello che più che il primo turno potremmo definirlo semifinale. In base ai tempi di ieri, l’Italia di Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan dovrà sfidare l’Australia e sarà difficilissimo, perché gli Aussie hanno fatto registrare il miglior tempo assoluto in 3’42”958 mentre gli Azzurri sono stati quarti in 3’44”351, la partenza è stata ottima ma ci è mancato il leggendario rush finale specie di Pippo Ganna, speriamo sia stata una scelta per giocarci tutto quando più conta, cioè oggi e se possibile anche domani.

L’altra sfida tra chi ancora può sognare l’oro nella diretta inseguimento a squadre di ciclismo su pista sarà tra la Gran Bretagna (seconda in 3’43”241) e la Danimarca, che invece è stata terza in 3’43”690. Ci saranno poi anche le sfide Francia-Canada e Nuova Zelanda-Belgio, qui come detto si spera ancora nel bronzo per chi farà i due migliori tempi comprese le sconfitte delle due sfide più “nobili”. Sarà molto difficile, ma speriamo di avere ancora qualcosa nel taschino, da sfoderare oggi quando davvero non ci sarà più alcun margine per scherzare nella diretta inseguimento a squadre, senza dimenticare che oggi ci attendono anche le qualificazioni per il quartetto femminile.