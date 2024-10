DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024: TERZA GIORNATA CON CINQUE FINALI

Anche oggi, venerdì 18 ottobre, la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 ci regalerà una serata ricca di spettacolo ed emozioni dal velodromo di Ballerup, in Danimarca. Siamo al terzo giorno di gare su cinque, praticamente supereremo stasera la metà di questa rassegna iridata che, poco più di due mesi dopo le Olimpiadi Parigi 2024, ha il sapore in parte della rivincita e in parte dell’inizio del lavoro per un nuovo quadriennio. L’appuntamento però spicca in particolare per tutte quelle specialità comprese nel programma dei Mondiali di ciclismo su pista ma escluse dai Giochi: su tutte l’inseguimento individuale, una delle gare più tradizionali e ricca di gioie per l’Italia.

Jonathan Milan alle Olimpiadi 2024: chi è la fidanzata Samira Maarouf/ “Sono qui per dargli forza…”

Mettiamo allora in copertina per la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi proprio l’inseguimento individuale: in assenza di Filippo Ganna, le nostre speranze si concentrano naturalmente su Jonathan Milan, che è già stato due volte secondo e una volta terzo nelle ultime tre edizioni e stavolta proverà ad approfittare dell’assenza del compagno ed amico per dare l’assalto anche al gradino più alto del podio. Jonathan Milan e l’inseguimento individuale maschile sono allora l’evento più atteso per noi nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, ma naturalmente ci sarà anche tanto altro da seguire con cinque finali dalle ore 18.30.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Evidentemente la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 in tv sarà visibile anche oggi sui canali che già nei giorni scorso hanno coperto l’evento di Ballerup, quindi Rai Sport (numero 58) in chiaro per tutti ed Eurosport tramite abbonamento. Questo significa che la diretta streaming video Mondiali ciclismo su pista 2024 sarà disponibile gratuitamente per tutti grazie a sito o app di Rai Play, mentre gli abbonati potranno affidarsi anche a Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2024: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI

Esattamente come ieri, la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 avrà anche oggi cinque titoli da assegnare nella sessione serale a Ballerup. Abbiamo finora parlato soprattutto dell’inseguimento individuale maschile, la cui finale sarà in realtà la penultima, in calendario quindi dalle ore 20.38 circa (prima quella per il bronzo e poi la finalissima), mentre a nobilitare la primissima parte della sessione ci sarà la corsa a punti maschile, che è naturalmente una delle specialità che assegnano il proprio titolo in gara secca.

Altri due appuntamenti di spicco nella serata di oggi saranno quelli con le finali del chilometro a cronometro maschile e della velocità femminile, in programma una dopo l’altra dalle ore 20.00 circa, mentre una citazione speciale oggi va riservata nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 alle ragazze dell’Omnium femminile, che saranno impegnate in breve tempo nelle quattro specialità che compongono questa gara multipla, che assegnerà il titolo al termine della propria corsa a punti, che dopo le 21.00 sarà anche l’ultimo atto della serata.