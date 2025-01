Per tredici anni della sua vita, prima di sposare Pippo Baudo, Katia Ricciarelli è stata legata ad un personaggio noto del mondo della musica: José Carreras, grande tenore spagnolo. Il collega e la soprano sono stati insieme per ben tredici anni: un amore importante poi terminato per una serie di motivi ma su tutti uno, i tradimenti. Dopo la fine della sua relazione con lo spagnolo, Katia Ricciarelli ha sposato Pippo Baudo, con il quale è rimasta per quasi venti anni. Un amore certamente più noto, che è noto a tutti, al contrario di quello con José Carreras. Ma chi è l’ex fidanzato di Katia Ricciarelli e perché il loro rapporto è finito addirittura dopo tredici anni insieme?

Per la Ricciarelli, lei e Carreras erano la coppia perfetta ma nonostante questo, la relazione terminò, minata dai tradimenti di lui e dal fatto che lei cercasse altro. Katia, infatti, sperava nel matrimonio mentre José non aveva intenzione di metterle una fede al dito. Per questa ragione, la relazione che la cantante sperava fosse per sempre, è terminata.

José Carreras, ex fidanzato di Katia Ricciarelli: perché si sono lasciati?

La storia d’amore tra Josè Carreras e Katia Ricciarelli è stata importante ma è terminata. “Eravamo innamorati e avevamo entrambi 23 anni. Non riuscivamo a stare lontani l’uno dall’altra. Quando mi ha incontrato, lui era sposato da sei mesi, ma evidentemente lui e la moglie non erano fatti l’uno per l’altra”. Per questa ragione, decise di lasciare sua moglie per vivere la storia d’amore con Katia Ricciarelli. Dopo tanti anni, però, la moglie rimase nuovamente incinta proprio di lui: Katia, innamoratissima nonostante tutto, decise di perdonarlo ma “dopo non fu più la stessa cosa. Questo grande amore, anche da parte mia, si svuotò. Non avevo più fiducia in lui, trovavo bigliettini d’amore nelle sue tasche”.

Fu proprio questa la ragione che fece finire il loro rapporto, cominciato nel 1972 con un colpo di fulmine. “A me non andava di essere tradita” ha spiegato Katia Ricciarelli. Tantissime, infatti, le tentazioni alle quali lo spagnolo era sottoposto ogni giorno, per via del suo charme e della sua bellezza.