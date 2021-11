Josè Maria Carreras, ex compagno Katia Ricciarelli/ “Eravamo una coppia perfetta”

Katia Ricciarelli e Josè Carreras: c’è stato un grande amore tra il tenore e la soprano. Un amore durato 13 lunghi anni come ha raccontato proprio la Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, che parlando proprio di Josè Maria Carreras ha confessato: “mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera”. Un vero e proprio colpo di fulmine per la soprano che in una vecchia intervista rilasciata nel programma “Io contro te” di Pierluigi Diaco ha aggiunto “con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”. Una passione travolgente che ha spinto perfino il tenore a lasciare la moglie per vivere la sua storia d’amore con la Ricciarelli.

Katia Ricciarelli, perchè non ha avuto figli?/ "Sono stata punita"

Tra i due le cose sono andate benissimo per diversi anni come ha raccontato proprio la Ricciarelli: “abbiamo cantato moltissimo insieme, registrato anche una marea di dischi, eravamo una coppia perfetta”, ma qualcosa all’improvviso è cambiato spingendo la coppia a prendere due strade differenti. Ma perchè è finita tra la Ricciarelli e Carreras?

Molara, mamma Katia Ricciarelli/ "Dopo la morte di mia sorella a 29anni è iniziato il declino"

Katia Ricciarelli e Josè Carreras: perchè si sono lasciati?

Come mai è finita la storia d’amore fra Katia Ricciarelli e Josè Carreras? Dopo 13 anni d’amore, il soprano e il tenore si sono lasciati. Il motivo? A rivelarlo dopo tanti anni è stata proprio la concorrente del GF VIP che ha dichiarato: “perché mi sono stancata di fare la fidanzata eterna. Così ho detto basta. Anche lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi… Sicuramente sono rimasta molto colpita da questa rottura, anche perché è stato un amore davvero molto intenso”.

Il mancato matrimonio ha spinto la Ricciarelli a prendere le distanze da Carreras e dalla loro storia d’amore. Un anno dopo la storia con Carreras nella sua vita è arrivato Pippo Baudo, il conduttore italiano che è diventato suo marito. Un matrimonio lungo ed importante terminato con un divorzio. La Ricciarelli è ancora legatissima a Baudo, ma parlando dei suoi ex ha rivelato: ” ho amato più profondamente Carreras”.

Katia Ricciarelli "Volevo farmi suora di clausura"/ Confessione choc "Provai a togliermi la vita" ecco perchè

© RIPRODUZIONE RISERVATA