Josè Mourinho esonerato dalla Roma, ufficiale/ “Allenatore e staff lasceranno il club con effetto immediato”

José Mourinho è stato esonerato dalla Roma. Questo il comunicato ufficiale da parte della società giallorossa giunto pochi minuti fa. “L’AS Roma – si legge – annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato”. E ancora: “Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione”.

Dan e Ryan Friedkin, massimi rappresentanti dell’AS Roma hanno aggiunto: “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”. E ancora: “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato”. Quindi gli auguri finali: “Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

JOSE’ MOURINHO ESONERATO DALLA ROMA: “ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN SEGUITO”

La società giallorossa fa sapere che: “Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve”, di conseguenza non è stato al momento comunicato alcun tecnico che andrà a sostituire lo Special One a Trigoria. L’esonero di José Mourinho era nell’aria ormai da tempo e in particolare dopo la sconfitta contro il Milan dello scorso weekend per tre a uno.

Del resto la Roma si trova attualmente in ottava posizione in classifica ben lontana dalla zona Europa, a cominciare dall’EuroLeague, che dista quattro punti, mentre la zona Champions League si trova più in su, delimitata dalla Fiorentina a quota 34 punti. Prima della sconfitta col Milan la Roma aveva pareggiato in casa con l’Atalanta, quindi la sconfitta a Torino contro la Juventus, dopo la bella vittoria casalinga con il Napoli. Resta da capire a questo punto chi sarà il sostituito: nei prossimi giorni sapremo la verità.

