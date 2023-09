Joshua Kalman, chi è il marito di Cesara Buonamici/ Lei: “Matrimonio? Un giorno capii che era momento giusto”

Joshua Kalman, l’amore per Cesara Buonamici e il matrimonio. La giornalista: “Cu avevamo pensato tante volte e poi…”

Cesara Buonamici è innamoratissima di suo marito di Joshua Kalman. Benché il matrimonio sia piuttosto “fresco”, la storia d’amore tra la giornalista e la sua dolce metà va avanti da parecchio tempo. I due infatti stanno insieme da più di venticinque anni, come ha raccontato il volto del tg5 in una intervista rilasciata a Verissimo, da Silvia Toffanin, alla vigilia del suo debutto al Grande Fratello. “Ho capito che ho fatto la scelta giusta”, ha detto a proposito del matrimonio con Joshua Kalman.

Malattia Cesara Buonamici: "Ho avuto un tumore al seno"/ "Mi sono salvata grazie alla prevenzione"

“Una scelta giusta rispetto a essere l’eterna fidanzata. Ci avevamo pensato tante volte in allegria, ma un bel giorno abbiamo detto che forse era arrivato il momento giusto per sposarci”, ha raccontato Cesara Buonamici. “Stavamo vivendo un momento di felicità e ci siamo detti perché non lo organizziamo?”. Detto fatto, dunque. Cesara Buonamici e Joshua Kalman, oggi, sono felicemente sposati.

Cesara Buonamici/ Dal Tg5 al Grande Fratello:"Tv trash? Ogni cosa dipende da come la fai"

Joshua Kalman e Cesara Buonamici, un grande amore alla larga dai riflettori. Lei: “Sono molto timida”

Ma cosa sappiamo sul conto di Joshua Kalman? Del marito di origini israeliane della celebre giornalista e conduttrice televisiva Cesara Buonamici, non si hanno moltissime informazioni. Questo perché lui non è un personaggio pubblico e la moglie è una persona molto riservata per quanto concerne la vita privata e sentimentale. Sempre a Verissimo, Cesara Buonamici ha infatti ammesso di essere molto timida da un punto di vista caratteriale, nonostante ricopra con spigliatezza un ruolo importantissimo nel palinsesto di Canale5.

Joshua Kalman chi è il marito di Cesara Buonamici/ Un grande amore tra desideri incompiuti e sogni...

Per quanto riguarda il marito, sappiamo che Joshua Kalman ha settantacinque anni e che, inevitabilmente, è un grande fan di Cesara. Di sicuro la seguirà con grande passione nella sua nuova avventura al Grande Fratello, che inizierà proprio questa sera, lunedì 11 settembre, su Canale5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA