Jova Beach Party, Castel Volturno 2019/ Scaletta, ospiti e prezzi biglietti

Il Jova Beach Party, tour di Jovanotti, continua a Castel Volturno. La data è in programma stasera, sabato 13 luglio, al Lido Fiore Flava Beach. Un tour per certi versi innovativo quello di Jovanotti che ha scelto le spiagge per condividere la sua musica mista ad allegria e divertimento. Dopo gli appuntamenti in spiaggia a Lignano Sabbiadoro – prima tappa del Jova Beach Party – e a Rimini, la tournée arriva in Campania, a Castel Volturno. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati al prezzo di 59,80 euro per posto unico non numerato, in piedi. Per i concerti dei Jova Beach Party è possibile acquistare online un massimo di 6 biglietti per ciascun account correttamente registrato al sito.

Scaletta Jova Beach Party a Castel Volturno e gli ospiti

Prima di ascoltare la musica di Jovanotti, nella tappa di Castel Volturno, si esibiranno Rocco Hunt, Bombino, Enzo Avitabile, Sangennaro Bar, The Liberation Project e Ackejuice Rockers. Il concerto del cantante romano inizierà alle 20.30 e con lui sul palco ci sarà la band storica formata dai musicisti Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. Gli album che coniugano il concerto al Jova Beach Party sono due: Jova Beach (After) Party – Volume 1 contiene le canzoni degli ospiti italiani ed internazionali del Jova Beach Party; Jova Beach Party EP contiene 7 canzoni di Jovanotti tra le quali il singolo Nuova Era.

Jova Beach Party, le altre tappe

Riguardo la sulla scaletta del Jova Beach Party a Castel Volturno ci sono pochissime informazioni. Jovanotti, riguardo il tour, ha dichiarato infatti che: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti accendiamo la consolle, partiamo e non ci fermiamo fino a mezzanotte”. Ricordiamo, infine, le altre date del tour: 16 luglio Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi, 20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea, 23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria, 27 luglio Albenga, Spiaggia Fronte Isola, 30 luglio Viareggio, Spiaggia Muraglione, 3 agosto Lido Di Fermo, Lungomare Fermano, 7 agosto Praia A Mare, Dino Beach Area, 10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village, 13 agosto,, Policoro,Spiaggia Torre Mozza – Marinagri – Aquarius, 17 agosto Vasto, Area Eventi Lungomare, 20 agosto Lido degli Estensi, Arenile – Porto Canale, 24 agosto Marebbe (Bz) , Cima Plan de Corones (2.275 m), 28 agosto Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia, 31 agosto Viareggio, Spiaggia Muraglione.



