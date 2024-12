Prossimo a varcare la casa del Grande Fratello 2024, Bernardo Cherubini non passa inosservato. Sicuramente incuriosisce la sua carriera legata in parte anche al mondo dello spettacolo per i suoi trascorsi da attore, ma altrettanto si può dire di alcuni aspetti che riguardano prettamente la sua vita privata e gli affetti più cari. Qualcuno forse già saprà chi sono i fratelli di Bernardo Cherubini dato che, uno in particolare, risulta ampiamente noto in tutto il Paese. Stiamo parlando di Lorenzo Jovanotti, icona della musica italiana.

Raramente si è concesso interviste sul tema Bernardo Cherubini dato che salvo una breve parentesi non vive da protagonista il mondo dello spettacolo. Sappiamo però che vanta un rapporto viscerale e d’amore con i fratelli; non solo con Lorenzo Jovanotti ma anche con sua sorella Anna, anche lei nota al mondo dello spettacolo grazie al suo talento e professionalità come autrice televisiva e scrittrice.

Bernardo Cherubini, il grande dolore per la scomparsa prematura del fratello Umberto

Uno dei momenti più duri per la famiglia Cherubini, in particolare per Bernardo e i suoi fratelli Anna e Lorenzo, è stato la prematura scomparsa di Umberto. Il fratello del prossimo concorrente del Grande Fratello 2024 ha infatti perso la vita in circostanze tragiche – come riporta Libero – nel 2007; a soli 45 è venuto a mancare a causa di un grave incidente mentre era in volo in prossimità della città di Latina. Il velivolo avrebbe perso quota per poi precipitare a causa del forte vento.

Un dolore immenso per i fratelli, testimoniato dalla scelta di Lorenzo Jovanotti – cantante e fratello di Bernardo Cherubini – di dedicare a lui un concerto a Linate due anni dopo la tragica perdita.

