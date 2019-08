Jova Beach Party, Roccella Jonica/ Scaletta, Lorenzo e uno scenario da favola!

Jova Beach Party, Roccella Jonica: le altre date del tour

Il Jova Beach Party continua il suo viaggio in Calabria e approda oggi, 10 agosto 2019, a Roccella Jonica dopo essere stato a Praia a Mare in settimana. Sicuramente Lorenzo Jovanotti sfrutterà molto bene la presenza di uno scenario difficile da ripetere, quello che regala il piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. Il comune si trova sulla Costa dei Gelsomini e il mito vuole che sia stato edificato sulla città di Amfissa nell’antica Magnagrecia. Si estende per una superficie di 37.82 chilometri quadrati con poco più di seimila abitanti. La spiaggia scelta per l’evento musicale è l’Area Naturale Village Lungomare Lato Nord con un paesaggio meraviglioso da offrire e anche un mare tra i più belli del nostro paese.

Va avanti a passo spedito il Jova Beach Party che stasera fa tappa a Roccella Jonica. Non termina qui di certo il tour estivo di eventi organizzati da Lorenzo Cherubini. Martedì prossimo sarà alla Spiaggia Torre Mozza-Acquarius-Marinagri di Policoro in provincia di Matera. Salta invece per motivi di sicurezza la tappa di Vasto che si sarebbe dovuta tenere tra una settimana. Martedì 20 agosto sarà il momento di vedere Lorenzo Cherubini al Lido degli Estensi in provincia di Ferrara. Sabato 24 invece c’è già il sold out per la tappa di Plan De Corones. Si concluderà poi con Lignano Sabbiadoro (28 agosto), Viareggio (31 agosto, anche questa sold out) e infine Linate Aeroporto.

La scaletta delle canzoni del Jova Beach Party, Roccella Jonica

Fare una scaletta del Jova Beach Party anche per la tappa di Roccella Jonica non sarà facile, questo perché Lorenzo Jovanotti ha parlato fin dall’inizio di questa avventura di eventi irripetibili. Ogni evento infatti è diverso dal precedente e per questo non ci stupiremo di vedere qualcosa di nuovo rispetto alle altre tappe. Andiamo comunque a vedere quella che è la probabile scaletta: Salvami, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ciao mamma, Estate, Nuova era (con Dardust),Luna di città d’agosto (con Dardust), Megamix, Sabato, L’ombelico del mondo, Bella, Quelli che benpensano (con Frankie Hi-Nrg Mc), Rock This Way (Run DMC-Aerosmith cover), Muoviti muoviti, Non m’annoio, Tensione evolutiva, Penso positivo, A te, L’estate addosso, Ti porto via con me, Ragazzo fortunato, Chiaro di luna, Fango.



