Jovana Djordjevic, la sexy moglie di Filip infiamma l’Isola dei Famosi/ Sui social vittima di critiche…

Jovana Djordjevic infiamma l’Isola dei Famosi 2022. La modella continua ad incantare la spiaggia con le sue forme da urlo. Dopo essersi cambiata il costume da bagno, Jovana è entrata nell’acqua cristallina tenendo un cappello di paglia per ripararsi dal sole. Dopo il bagno rinfrescante, Jovana si è riposata sulla spiaggia scrivendo un messaggio d’amore sulla sabbia per il marito Filip che la sta seguendo da lontano. Sui social la modella però non piace per il suo comportamento. Nella clip di presentazione, Jovana ha infatti rivelato di non voler essere ricordata per il cognome del marito, professione calciatore. Peccato però che Jovana Djordjevic si sia presentata proprio con il cognome del marito. Le critiche non si sono risparmiate. “Non voglio essere la moglie di un calciatore” dice #JovanaDjordjevic … allora 1º dovresti farti chiamare col tuo cognome. 2º potevi sposarti un impiegato del catasto allora. Poverina dai!”, ha scritto un utente su Twitter.

Non sembra simpaticissima Jovana Djordjevic, che con la sua invidiabile chioma mora snobba Antonio Zequila non riuscendo neanche a dargli una definizione, ma magari sarà lei la vera rivelazione dell’Isola come fu lo scorso anno la bellissima Beatrice Marchetti. La bella Jovana ha attirato su di se le attenzioni dei compagni di avventura e anche Antonio Zequila ha provato a conquistarla con la cultura. Lei però è stata decisa e in un confessionale scherzando ha risposto: “Sono sposata!”. Da studio, Filip Djordjevic ha commentato l’avventura della moglie, ma non solo: “Tra Roger e Antonio, preferisco Antonio. Jovana era già carica prima di partire e penso che ripartire le dispiacerebbe. Io l’ho sostenuta dall’inizio, ma se dovesse tornare l’aspetto a braccia aperte”.

Jovana Djordjevic è ancora su Playa Sgamada insieme a Marco Melandri, Floriana Secondi e Antonio Zequila. I quattro stanno costruendo la zattera ma la leadership di Marco Melandri, che ha un approccio molto rilassato e tranquillo, non è molto apprezzato dai naufraghi. Floriana si lamenta che stiano lavorando con troppa lentezza e cerca di lanciare qualche provocazione allo sportivo, che tuttavia non raccoglie e continua sulla sua linea. Jovana deve fare i conti anche con le velate, ma chiare avances di Antonio Zequila, che non è immune al fascino della modella, sposata e con dei figli. Antonio precisa che comunque non si permetterebbe mai di provarci in modo esplicito dato che è una donna impegnata. Anzi i due sono molto amici e allietano i compagni di Playa Sgamada con delle performance canore. Nella serata di giovedì 29 marzo, Clemente e Laura, eliminati, sbarcano su Playa Sgamada e prendono parte al nuovo gruppo.

Nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi 2022, Jovana Djordjevic e Marco passano dei momenti di sconforto: i due sentono molto la mancanza della famiglia. Jovana piange disperata non appena Ilary Blasi le permette di parlare con il marito, Filip Djordjevic presente in studio. Lui cerca di darle forza, dicendole che la guarda con i bambini e che tifano tutti per lei. Per stemperare la tensione inoltre le comunica che la cabina armadio è pronta con tutti i suoi abiti e che la aspettano tutti a braccia aperte. Questo strappa un sorriso alla ragazza, che sembra più tranquilla ora che ha parlato con il marito. Jovana pare aver acquistato un po’ di forza e anche dopo le parole di Vladimir i due naufraghi sembrano convinti a rimanere. L’opinionista Vladimir Luxuria, avendo partecipato all’Isola dei Famosi 2022, dichiara che è normale passare dei momenti di sconforto e tensione per la fatica, la fame e la mancanza degli affetti. Tuttavia, tutte le persone che si sono ritirate dal gioco se ne sono poi pentite. Interviene quindi Ilary per rinnovare il messaggio di forza a Jovana Djordjevic e a tutti gli altri naufraghi.











