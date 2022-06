Jovanotti, celebra la Festa della Repubblica con il nuovo video / Esce Alla Salute!

Lorenzo Cherubini festeggia la Festa della Repubblica in un modo speciale

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti non smette di stupire le schiere di fans, con un nuovo annuncio sulla sua musica. In data odierna 2 giugno 2022, in cui ricorre la celebrazione della Festa della Repubblica, Jovanotti ha reso pubblico sul sito web del giornale Repubblica il video ufficiale di Alla salute, uno dei brani di cui si compone la stagione Mediterraneo del Disco del sole, che a sua volta racchiude una serie di stagioni, che – all’interno dell’album- si susseguono nel corso del tempo, dopo la prima stagione Primavera (pubblicata prima del solstizio d’inverno).

La nuova stagione – tra gli altri brani del magnetico Jovanotti – contiene oltre a Alla salute anche quello che è a tutti gli effetti il nuovo singolo del cantautore toscano, si tratta dell’amatissima I love you baby di Jovanotti e Sixpm. Quest’ultimo singolo può dirsi già una hit, dal momento che sta scalando i vertici delle principali classifiche musicali, in particolare nella iTunes Top songs chart. Nella classifica in questione Jovanotti occupa ora il secondo posto, alle spalle di Elodie in leadership con Bagno a mezzanotte.

Alla salute: tutti i dettagli e le curiosità del nuovo video

Il video di Alla Salute vuole essere un brindisi e quindi un augurio “à la santé”, esteso a tutti, dopo almeno due anni segnati dagli effetti devastanti della pandemia di Coronavirus. Un inno alla Repubblica italiana nella giornata in cui ricorre la sua Celebrazione.

Il videoclip è girato interamente in Calabria, tra Scilla e Gerace, ed è prodotto da Capitol Records Italy/Universal Music Italy. Il film è diretto da Giacomo Triglia, autoctono, tra i più apprezzati registi della scena musicale italiana. Nel videoclip di Alla salute, il cui rilascio non avviene per la rotazione radiofonica ma solo sulle piattaforme musicali, inoltre, Jovanotti sventola la bandiera come invito alla libertà e all’unione, con tanto di menzioni a due pellicole cinematografiche. Quella di Novecento di Bertolucci per la scena delle bandiere, a Il bisbetico domato durante la spremitura dell’uva dell’Adriano Celentano nazionale.

