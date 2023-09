Jovanotti, come sta dopo l’incidente in bici/ “Ho la gamba più corta di un centimetro, come Pantani”

Jovanotti dopo l’incidente in bici: “Non mi hanno allineato bene il femore”

Jovanotti, ospite della trasmissione radiofonica “Non è un paese per vecchi” di RaiRadio2, ha svelato come sta dopo l’incidente in bicicletta, avvenuto in Repubblica Domenicana. L’artista ha dichiarato: “Adesso ho la gamba più corta di un centimetro, un centimetro e 7. Come Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d’Italia nella stessa estate con una gamba più corta di due centimetri perché aveva avuto un incidente.”

Jova spiega nel dettaglio: “Non mi hanno allineato bene il femore, non dovrebbero esserci complicazioni ma passerà più tempo. Ho tante cose in testa da metter in ordine, libri da leggere, musica da immaginare, progetti da rimandare per poi fare meglio. La vita va avanti dai mi siedo e mi alleno con la chitarra, ma ai concerti no, per me la musica è una cosa che si balla“.

Jovanotti: “Mi hanno predetto altri 5 mesi di stampelle”

“Mi hanno predetto altri 4, 5 mesi di stampelle” svela il cantante ai microfoni della trasmissione radiofonica “Non è un paese per vecchi” di RaiRadio2. La riabilitazione sarà molto lunga, ma Jova si sente comunque fortunato per come sono andate le cose.

“Poteva andare peggio, se ripenso all’incidente una macchina avrebbe potuto investirmi. Io in generale tendo a minimizzare e a leggere le opportunità che ti vengono incontro. Avrei evitato ovviamente, ma nel mondo esistono cose peggiori“. Per quanto riguarda il tour previsto per febbraio dichiara: “Penso che non ce la faremo, ma dobbiamo ancora decidere. Avevamo prenotato 40 palazzetti. Io ora ufficialmente non so nulla, il bello sarebbe farlo ma dipende dalla lastra, lei deciderà come andrà“.

