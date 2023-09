Jovanotti, dedica d’amore alla moglie Francesca Valiani per l’anniversario/ “Per sempre”

Jovanotti come sta dopo la caduta a Santo Domingo: in riabilitazione a Forlì

Non è stato un periodo particolarmente facile per Jovanotti, reduce dalla caduta in bici a Santo Domingo. Fortunatamente , dopo una lunga operazione, l’artista è tornato in Italia, a Forlì, per dedicarsi a una lunga riabilitazione e fisioterapia: “Ci ho vissuto tanti anni, avevamo lo studio di registrazione e tutti i dischi degli anni ’90 sono nati qui a Forlì, dove peraltro è nata anche Teresa” ha svelato il cantante.

Francesca Valiani, moglie Jovanotti/ "Non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento"

Fortunatamente, durante l’incidente, è stato soccorso tempestivamente: “Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti” aveva raccontato sui social.

Jovanotti/ Dopo l'incidente in bici è in cura a Forlì: "qui nati i miei dischi degli anni '90 e mia figlia"

Jovanotti e la dolce dedica alla moglie Francesca: il romantico post sui social

L’artista, dopo un periodo turbolento a causa dell’incidente in bici, sta vivendo un momento di felicità per l’anniversario con la moglie Francesca Valiani. La coppia è insieme da ben 15 anni, un amore molto profondo fatto di complicità e di dedizione, soprattutto nel momento di maggior necessità.

E’ in virtù di questo amore che il cantante di A te, ha dedicato alla sua dolce metà un post sui social: “I love you baby. Come ogni 6 settembre, come ogni giorno, for ever“. Poche parole, non un discorso prolisso ma che racchiude tutto l’amore della coppia.

Jovanotti torna in Italia dopo l'incidente e rischia di cadere dalla carrozzina/ "Aggiungiamo altre fratture"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)













© RIPRODUZIONE RISERVATA