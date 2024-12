Jovanotti, come sta il cantante dopo l’incidente

A oltre un anno dal terribile impatto in bicicletta, Jovanotti continua a migliorare e fare i conti con la riabilitazione, un percorso necessario per tornare quanto prima alla normalità vera e propria.

Subito dopo il terribile e spaventoso impatto, Jovanotti era intervenuto sui social per raccontare l’accaduto ai suoi fan, ovviamente preoccupati da quanto accaduto: “Mi sono rotto sicuro una clavicola e anche il bacino. La frattura sulla clavicola è scomposta…mi sono rotto il femore in tre punti. Un male assurdo” le parole del cantante che ha iniziato in quel momento il percorso di guarigione, aggiornando continuamente i fan con i vari interventi necessari.

Da quella terribile esperienza, Jovanotti è riuscito a dare vita a una nuova creatura: “È una canzone metafisica nata durante la mia prima convalescenza quando ascoltavo l’audiolibro del Conte di Montecristo di Dumas con la voce di Andrea Giordana e mi sono identificato con il protagonista” le parole dell’artista.

Jovanotti e la promessa ai fan dopo l’incidente a Santo Domingo

L’incidente in bicicletta che Jovanotti ha rischiato di pagare caro ha portato l’artista a tenere un filo continuo collegato con i suoi tantissimi fan, ai quali ha sempre promesso che sarebbe tornato più forte di prima.

“Adesso ho ancora la colla fresca e ci vorrà tempo e fisioterapia per consolidare tutto e ritornare a ballare… Non ero abituato ad essere io quello bisognoso di cure” le parole di Jovanotti in uno dei tanti messaggi rivolti sui social alla nutrita schiera di sostenitori, sempre al suo fianco. “Non so quanto tempo ci vorrà per ritrovarci insieme in mezzo alla musica, ma ci ritroveremo e sarà pazzesco” aveva promesso inoltre il cantautore che è poi tornato a dare vita a nuovi brani e musica nata proprio da quel momento di cambiamento e rottura nella vita di Jovanotti.

