Jovic al Napoli?/ Calciomercato, Giuntoli sogna il grande colpo in attacco

Luka Jovic al Napoli? Il calciomercato dei partenopei si infiamma per l’estate, soprattutto in un momento delicato con l’emergenza Coronavirus che ha bloccato tutto lo sport in Italia i tifosi stanno già sognando i colpi per il prossimo campionato, mentre Cristiano Giuntoli lavora concretamente. Il nome dell’attaccante serbo è inserito in una rosa di candidati a prendere il posto di Arkadiusz Milik: il Napoli sembra intenzionato a mettere le mani su una prima punta di grande livello, il favorito (o se non altro il preferito) resta al momento Andrea Belotti ma Jovic, che al direttore sportivo della società piace da tempo, potrebbe essere il colpo da novanta. Il motivo? Nella sua esperienza al Real Madrid ha giocato poco e fatto ancora meno: le presenze sono 24 e i gol appena 2, non certo quello che la punta sperava quando in estate ha firmato per i blancos. Un po’ la concorrenza di un certo Karim Benzema, un po’ gli infortuni, un po’ le difficoltà di adattamento: Jovic potrebbe lasciare subito il Real Madrid, magari in prestito, e allora il Napoli fiuta e sogna l’affare anche se, ricorderete, con James Rodriguez un anno fa le cose non erano andate esattamente bene. Tuttavia, limitandoci alle questioni di campo, il serbo potrebbe davvero essere l’uomo in grado di spostare i destini del reparto.

JOVIC AL NAPOLI? GIUNTOLI E DE LAURENTIIS SOGNANO

Quando parliamo della possibilità di Luka Jovic al Napoli, non dobbiamo mai dimenticarci di come l’attaccante serbo si è imposto all’attenzione del calcio mondiale: nel 2018-2019, seconda stagione in prestito all’Eintracht Francoforte (il cartellino era di proprietà del Benfica), i gol erano stati 27 in 48 partite, in Europa League Jovic aveva timbrato per 10 volte e la sua squadra aveva raggiunto una semifinale persa solo ai rigori contro il Chelsea poi campione. Al netto delle domande legittime sulla parabola del calciatore (ovvero: quello è il suo livello, che dunque può ancora raggiungere, o solo un fuoco di paglia? E ancora: Jovic non è funzionale in una big del calcio europeo?), per il Napoli mettere le mani sul classe ’97 potrebbe essere una grande occasione, del resto da queste parti sono transitati attaccanti come Edinson Cavani ed Ezequiel Lavezzi (senza contare Dries Mertens) che con la maglia azzurra hanno avuto un rendimento stratosferico. Vedremo quello che succederà in estate: l’operazione è complessa perché il Real Madrid sembra comunque voler puntare forte su Jovic, bisognerà eventualmente lavorare sulla formula dell’affare ma probabilmente un tentativo concreto da parte del Napoli ci sarà davvero.

