Jovic alla Roma?/ Calciomercato, Zidane blocca Borja Mayoral: sfida alle milanesi

Bloccata la trattativa per Borja Mayoral, la Roma potrebbe ripiegare su Luka Jovic. Ore caldissime per i giallorossi in ottica calciomercato, con la dirigenza capitolina al lavoro per consegnare a mister Fonseca un sostituto di Edin Dzeko. Dopo i contatti con il Real Madrid per l’ex Wolfsburg e Levante, che Zinedine Zidane vorrebbe trattenere come erede di Karim Benzema, le due società stanno parlando del talentino serbo: secondo quanto riporta Il Tempo, sono stati i Blancos a mettere sul piatto l’ex Eintracht Francoforte, che non rientra nel progetto madrileno. L’ostacolo principale è rappresentato dal lauto stipendio percepito del serbo, 4,5 milioni di euro netto all’anno, anche se andrebbero scalate tre mensilità che sarebbero a carico del club di proprietà Florentino Perez.

LUKA JOVIC-ROMA: CI SONO ANCHE LE MILANESI

Schierato titolare nella vittoria esterna contro il Betis Siviglia, Luka Jovic non si è ambientato alla corte di Zinedine Zidane e sarebbe pronto a vivere una nuova esperienza lontano dalla Liga. Il 22enne lo scorso anno ha raccolto poco più di 800’ tra campionato, Champions League, Copa del Rey e Supercopa, realizzando 2 reti, ma continua a fare gola a diversi club europei. La Roma è sulle sue tracce da diverso tempo ed è pronta a lanciare l’assalto già nelle prossime ore, ma attenzione alla folta concorrenza. Secondo quanto reso noto da As, sulle tracce di Jovic ci sono anche Inter, Milan e Manchester United, ma i giallorossi possono contare su un fattore non di poco conto: nella Capitale l’attaccante avrebbe possibilità maggiori di scendere in campo con continuità. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…



