Borja Mayoral alla Roma/ Calciomercato, operazione in chiusura: domani in Italia?

Il nome caldo di questa fase di calciomercato della Roma è quello di Borja Mayoral. Il club giallorosso sarebbe infatti molto vicino all’acquisto della prima punta del Real Madrid, così come riferito dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Obiettivo della dirigenza capitolina, assicurarsi una prima punta di peso che possa dare il cambio quando necessario ad Edin Dzeko, quest’ultimo ormai destinato a rimanere a Trigoria dopo che l’operazione Milik è saltata. La Roma e le Merengues sono in trattativa ormai da giorni e starebbero definendo i dettagli, con l’affare dato in chiusura. Il prossimo step sarà il rinnovo del contratto dello stesso Borja Mayoral con il Real Madrid (attualmente in scadenza al 30 giugno del 2021), dopo di che le due società definiranno il prestito oneroso con diritto di riscatto per una spesa totale di circa 12-13 milioni di euro. Qualora l’operazione venisse finalizzata, si tratterebbe del terzo colpo in entrata per la nuova Roma targata Friedkin dopo gli arrivi di Pedro e Kumbulla.

BORJA MAYORAL ALLA ROMA, CALCIOMERCATO: LE ESPERIENZA AL WOLFSBURG E AL LEVANTE

Borja Mayoral non è senza dubbio uno dei nomi più altisonanti del Real Madrid, fatto sta che lo stesso calciatore è stato decisivo nella recente vittoria della compagine campione di Spagna contro il Betis di Siviglia. Sull’uno a uno, infatti, il futuro calciatore giallorosso ha costretto al fallo di mano l’ex Barcellona, Bartra, e sul dischetto dagli undici metri si è poi presentato Sergio Ramos che non ha fallito, fissando lo score sul due a uno definitivo. Borja Mayoral è nato nel 1997 (23 anni compiuti ad aprile), ed è un prodotto del vivaio delle Merengues. Dopo essere cresciuto nelle giovanili è stato girato in prestito ai tedeschi del Wolfsburg nell’estate del 2016, quindi la nuova esperienza al Levante, fino al ritorno alla Casa Blanca la scorsa estate. Secondo il quotidiano Il Tempo, il giocatore potrebbe sbarcare a Roma già domani.



