Juan, fidanzato Francesca Manzini/ Il nuovo volto di Striscia: “Lui è il mio Belén”

Debutta questa sera alla conduzione di “Striscia la Notizia” Francesca Manzini, che nelle scorse ore ha rivelato il nome del suo fidanzato, battezzato come Juan. I primi sospetti su una sua relazione sentimentale sono nati in seguito a una frase pubblicata dall’imitatrice sui social network alcuni giorni fa, che riportiamo integralmente di seguito: “Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura”. Parole cariche di romanticismo e di passione, alle quali però non hanno fatto seguito commenti o spiegazioni ulteriori da parte della ragazza, malgrado l’insistente curiosità dei suoi follower. Così, la donna ha maturato la decisione di uscire allo scoperto, raccontando tutta la verità nell’ambito di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, sulle cui colonne si legge: “Sono fidanzata con il mio Belén, lo chiamo così perché è italo-argentino”, ha commentato la Manzini, che non perde mai la sua simpatia e la sua originalità anche quando tratta argomenti che afferiscono alla sua vita privata. “Si chiama Juan – ha proseguito –, ha una grande pazienza. Mi ha accompagnato all’aeroporto di Fiumicino, si è subito i miei vocalizzi per scaldare la voce e rideva. Non è facile trovare un modo che creda in te e ti dica: ‘Spacca tutto’. Io sono fortunata, ce l’ho”.

