Juan Luis Ciano/ Colpito e affondato da Gemma, Maria e le dame over (Uomini e Donne)

Emozioni, cambiamenti e stati d’animo contrastanti quelli del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani per esempio, ha deciso di chiudere del tutto con Juan Luis Ciano, dopo l’ennesima dimostrazione di conclamato menefreghismo. La dama torinese proprio di recente, aveva parlato dell’importanza delle festività e dell’amore legato proprio alle vacanze natalizie. Il cavaliere, per tutta risposta, ha deciso di non farsi mai sentire in questi giorni di riposo, lasciandola con l’amaro in bocca. “Quando si è innamorati, ovviamente si desidera trascorrere le feste accanto alla persona amata! Non c’è niente di peggio di sentirsi soli a Natale, soprattutto quando qualcuno c’è nella propria vita. Ho sempre pensato alle feste natalizie come a una possibilità di vivere insieme un po’ anche il proprio passato, di raccontarsi, di condividere le sensazioni e i profumi”, ha raccontato lei di recente tra le pagine del Magazine dedicato al programma.

Uomini e Donne Over, Juan Luis Ciano: colpito e affondato

Durante la nuova registrazione di venerdì scorso, Juan Luis Ciano le ha “regalato” la stoccata finale dopo essere rimasto in silenzio per tutte le festività. La puntata registrata un paio di giorni fa, andrà in onda a gennaio 2020, quando si riapriranno le dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Dopo avere dimostrato di non avere alcun interesse per Gemma, il cavaliere ha palesato la volontà di rimanere per corteggiare Aurora. La dama però, ha rifiutato la sua corte e così hanno fatto anche tutte le altre, un po’ per solidarietà a Gemma un po’ per sospetti e mancanza di fiducia nei suoi confronti. Di seguito quindi, Maria De Filippi gli ha chiesto di lasciare lo studio. “Mi sto preparando per l’evento di domani, mi sento quasi un gladiatore. Devo scendere nell’arena, nell’arena dei leoni. Però io combatterò”, aveva esclamato Juan Luis tramite un video condiviso su Instagram il giorno prima della registrazione. L’uomo non ha nominato la Galgani, ma l’allusione appariva chiara. “Combatterò perché sono una persona perbene e so quello che voglio dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti”, aveva affermato.

