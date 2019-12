Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 27 dicembre: Gemma e Juan… (Trono Over)

REGISTRAZIONE TRONO OVER DI UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI DI OGGI, 27 DICEMBRE

La registrazione di Uomini e donne dovrebbe andare in scena oggi. Questo si evince da alcuni profili di dame e cavalieri del trono over che stanno prendendo d’assalto treni e mezzi per riuscire ad essere a Roma proprio oggi, solo una coincidenza? Sembra proprio di no visto che nel pomeriggio dovrebbe tenersi la registrazione del trono over, la prima che vedremo quando Uomini e donne tornerà dal 7 gennaio a tenere compagnia al suo pubblico. Cosa succederà? Quali saranno i protagonisti e, soprattutto, cosa è successo in questi giorni di Natale tra vacanze e pause dal lavoro? Sicuramente dame e cavalieri hanno avuto modo e spazio di manovra per riuscire a vedersi e sentirsi più spesso, ma non tutti lo hanno fatto visto che al primo posto rimane la figlia e molti di loro hanno dei figli a cui pensare. C’è stato tempo per l’amore per Gemma Galgani & C.

GEMMA GALGANI E VERONICA URSIDA, NATALE DA SINGLE DOPO UOMINI E DONNE?

Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando si riaccenderanno i riflettori su Uomini e donne e le prime anticipazioni del trono over arriveranno sui social e sul web ad allietare queste vacanze senza trash e senza il programma. Come sempre ad aprire la puntata sarà Gemma Galgani che proprio a Babbo Natale aveva chiesto un micetto e l’amore, sarà stata accontentata? Dopo quello che è successo con Juan Luis e la sua voglia di crederci ancora, il cavaliere avrà avuto modo per farsi perdonare della notte passata a dormire durante la sua visita a Torino o alla fine la dama ha deciso di chiudere i battenti con lui guardando al futuro? Sullo sfondo rimangono anche i “giovani” del trono over a cominciare da Armando Incarnato e Veronica Ursida. Quest’ultima ha voluto chiudere con il napoletano e ha passato il Natale in famiglia, ma le sarà successo solo questo in questi giorni?

