JUAN LUIS CIANO/ Lascia Uomini e Donne senza salutare Gemma: “Addio!”

Saluti finali per Juan Luis Ciano che chiude la sua avventura a Uomini e Donne senza particolare gloria. Gemma Galgani ha deciso di chiudere con lui ma il cavaliere non demorde e ammette di voler conoscere Simonetta. Per lui arriva però un due di picche, che porta Maria De Filippi ad invitarlo a lasciare lo studio per sempre. “Gemma se vuoi salutarlo..” dichiara la conduttrice ma la Galgani non lascia la sua postazione, né tantomeno Juan la raggiunge per salutarla e dirle addio. Un gesto che non rimane inosservato “Ho elemosinato un suo bacio le settimane scorse figurati se ora gli corro dietro per dargli un bacio. Va bene così” conclude la Galgani mentre il cavaliere lascia definitivamente il programma e lo studio di Uomini e Donne.(Aggiornamento di Anna Montesano)

Uomini e Donne, Juan Luis va via dal programma

Oggi pomeriggio Juan Luis Ciano uscirà ufficialmente di scena. Proprio ieri, la dama torinese ha avuto modo di dirgliene quattro: “Sei un bluff dalla testa ai piedi! In bagno rumoreggiavi così forte che ho pensato al terremoto”, ha esclamato tra le risate del pubblico in studio. “Ti lamenti sempre e io mi sono arenato. Per non venire a Napoli vuol dire che non sei coinvolta. Gemma lascia stare, non sono l’uomo per te”, ha invece confidato lui. “Ho pensato addirittura che mi prendesse in braccio e mi portasse via”, sognava lei. “Dal 25 ottobre al 25 dicembre ho vissuto dentro un’illusione. Probabilmente Juan ha fatto tutto per rimanere in trasmissione, ho passato giorni brutti perché ho visto infrangersi i miei sogni. Mi ha cercato solo poco prima della registrazione e ho capito cosa avrebbe potuto fare se fosse stato veramente interessato a me e questa cosa mi ha stizzito ancora di più. Voleva parlare di noi, ma non c’era un noi… la corda si era spezzata e non ho voluto ascoltarlo. Non gli perdono di avermi derubato della mia ingenuità e spontaneità. Mi assumo la responsabilità dei miei errori. C’era stata l’infatuazione, non lo nego però ho rivisto con lucidità la nostra conoscenza. Ci siamo visti solo per le esterne e ho tratto le mie conclusioni”, racconta ancora.

Uomini e Donne, Juan Luis Ciano dice addio al trono over

Maria De Filippi quindi, ha fatto entrare proprio Juan Luis Ciano: “Anch’io ho avuto bisogno di metabolizzare. Per me il sentimento è come un libro”, “Non fare l’incantatore di serpenti perché non funziona, io leggo i libri che voglio. Tu mi hai ridicolizzato e umiliato davanti a tutti. Tu non volevi far sapere a casa che te e io abbiamo avuto un momento passionale! Non volevi che lo sapessero fuori dallo studio. Sei un bluff dalla testa ai piedi, hai solo un bel modo e un bel garbo, per il resto non vali niente” ha replicato Gemma. Poi il nuovo affondo: “Mi hai rubato i sogni, non te lo perdonerò mai. Io non diventerò mai quella che tu vorresti io fossi. Ti sei approfittato di me, pensavi che la mia infatuazione ti permettesse qualunque cosa, ma non ci sono caduta”. Oggi quindi, l’ultimatum: Jean Luis cerca di rimanere dicendo di essere interessato ad Aurora. La dama, per fortuna, lo manda via. Adios…



© RIPRODUZIONE RISERVATA