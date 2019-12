Juice Wrld, morto rapper 21enne/ Crisi epilettica in aeroporto “Sangue dalla bocca”

Lutto choc nel mondo della musica rap mondiale: Juice Wrld è morto ad appena 21 anni in seguito ad una acuta crisi epilettica. La notizia è stata diffusa da TMZ e dalle prime indiscrezioni, il giovane artista al secolo Jarad Anthony Higgins si trovava in aeroporto a Chicago quando sarebbe stato colto da un attacco epilettico acuto che non gli avrebbe lasciato scampo. Secondo quanto riferito dal tabloid, i soccorsi sarebbero prontamente giunti sul posto e le condizioni del giovane rapper sarebbero apparse molto gravi sin dall’inizio al punto che, all’arrivo dei paramedici, pare sanguinasse dalla bocca. Trasportato in ospedale il 21enne sarebbe comunque giunto cosciente anche se poco dopo avrebbe perso la vita. Finora si è parlato di crisi epilettica ma non ci sarebbero certezze sulle cause del decesso del 21enne che nelle passate ore aveva preso il volo dalla California per raggiungere Chicago atterrando alle prime ore di oggi in aeroporto, dove è stato vittima del malore mortale.

JUICE WRLD, MORTO RAPPER 21ENNE DOPO CRISI EPILETTICA

Juice Wrld aveva raggiunto il successo nel maggio 2018 in seguito al brano Lucid Dreams grazie al quale riuscì a piazzarsi al secondo posto della Billboard Hot 100. Grazie alla popolarità derivata dalla canzone, ottenne il riconoscimento da parte di diverse etichette discografiche con le quali ha poi lavorato in seguito: con la Interscope Records ha pubblicato il suo album di debutto, Goodbye & Good Riddance. Nonostante la sua giovane età, dunque, era riuscito ad imporsi ampiamente nel mondo della musica rap ed anche sui social aveva un importante seguito, basti pensare che su Instagram il suo profilo conta quasi 9 milioni di follower, numero destinato ad aumentare dopo la diffusione della notizia choc della sua morte prematura. La sua vera carriera da rapper prese il via ufficialmente nel 2015 con Forever, poi due anni dopo giunse il brano Too much cash e quindi l’album 999. Tra le altre sue canzoni note anche All girls are the same e Robbery. Lo scorso 8 marzo era uscito il suo secondo album dal titolo Death Race for Love.

