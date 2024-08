MR. RAIN, PROGETTI DI FAMIGLIA CON LA FIDANZATA? “FARE IL PAPA’ E’…”

Juliana Ghidini, fidanzata di Mr. Rain, chi è? Questa sera, sul palcoscenico di “Battiti Live 2024”, il festival musicale itinerante, oramai uno degli appuntamenti fissi della stagione estiva, vedrà salire ancora una volta sul palco Mattia Belardi, vero nome del 32enne rapper, cantautore e produttore discografico di Desenzano del Garda, la cui carriera musicale è cominciata nel 2011 anche se il successo tra il grande pubblico l’ha riscosso grazie soprattutto alle due partecipazioni al Festival di Sanremo. E con la notorietà i riflettori si sono anche accesi negli ultimi due anni pure su Juliana Ghidini, fidanzata di Mr. Rain, la ragazza che è al suo fianco oramai da tempo e di cui tuttavia non si conosceva molto.

Per scoprire chi sia Juliana Ghidini, fidanzata di Mr. Rain, e alcuni dettagli sulla loro storia d’amore dobbiamo affidarci ad alcune interviste che il rapper bresciano ha rilasciato negli ultimi tempi, parlando in termini molto dolci della sua compagna ma senza mai sbottonarsi molto: infatti di questa ragazza di origini brasiliane, altrettanto molto riservata sui propri profili social noti, non abbiamo molte informazioni e gli scatti più significativi sono quelli in cu figura accanto al rapper. Stando alle informazioni raccolte dai vari siti di gossip e che si evincono pure dal suo profilo social, Juliana Ghidini, fidanzata di Mr. Rain, è originaria di Rio de Janeiro e vivrebbe pure lei nel bresciano, a Castel Mella. Non solo: pare che i due stiamo assieme oramai da più di sei anni anche se le attenzioni delle cronache rosa si sono focalizzate su di lei dopo il boom di Mattia Belardi sul palcoscenico del Teatro Ariston.

Seguita ancora da relativamente pochi follower su Instagram e autodefinitasi una amante “dei pisolini e dei cani” (ne ha due che pare si chiamino Tokyo e Sushi, indizio probabilmente di un’altra passione culinario-culturale della ragazza), Juliana Ghidini, fidanzata di Mr. Rain potrebbe essere la donna della vita dell’artista. “Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine” aveva detto il cantautore qualche tempo fa, senza parlare esplicitamente di figli in cantiere con la sua dolce metà ma lasciando intendere che è qualcosa a cui pensa. Ad ogni modo, come rivelato dal diretto interessato, Juliana Ghidini ha rappresentato una figura fondamentale nei momenti di difficoltà avuti in passato. “Lei mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto”.

A proposito di Juliana Ghidini, fidanzata di Mr. Rain, è stato nel salotto di “Verissimo” che il rapper si era aperto con Silvia Toffanin, ammettendo che la ragazza “ha cercato di farmi vedere la realtà che magari spesso era distorta da come la vedevo io e ha sempre cercato di farmi cogliere il positivo in qualsiasi cosa”, spiegando con molta schiettezza che è “molto complesso anche stare vicino a una persona che ha passato la mia situazione perché non sai come comportarti. Non sai mai cosa dire, cos’è giusto dire, e quindi ci vuole tanta pazienza”. Forse in tale occasione Mr. Rain si riferiva ai sopra citati problemi e anche ai rumors su un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, cosa che gli aveva dato fastidio anche perché lui è legato a Juliana. “Mi ha cambiato la vita e mi ha insegnato a mostrarmi per come sono, senza vergognarmi di insicurezze, timidezza, paure, problemi. Ora cerco solo di raccontarmi alle persone che amo, di essere finalmente me stesso”.