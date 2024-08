L’estate 2024 è nel segno della musica di Mr Rain, il rapper balzato al grandissimo successo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Supereroi” che ha conquistato critica, pubblico e il podio della kermesse italiana. Un anno dopo è tornato in gara, fortemente voluto da Amadeus, con il brano “Due altalene” che ha anticipato il nuovo album di inediti dal titolo Pianeta di Miller; un titolo particolare che il rapper e cantautore ha raccontato così dalle pagine de La Nazione: “il motivo per cui ho scelto questo titolo, è la promessa che mi sono fatto: ho sempre vissuto proiettato nel futuro, senza mai godermi l’attimo. Ora voglio vivere celebrando il momento e trovare il tempo per me stesso e per chi mi vuole bene. Non abbandonando mai la musica, sia chiaro, ma avendo rispetto per quello che sono e che voglio”.

Una carriera in ascesa quella del rapper che può vantare numeri importanti: 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro, due partecipazioni al Festival di Sanremo e cinque album di inediti.

Dopo la pubblicazione del quinto studio album, Mr Rain è partito con un live tour che lo sta portando in giro per l’Italia. A La Nazione ha rivelato: “è un concerto suonato al 100 per cento con una band di sei musicisti. Cerco sempre di offrire al pubblico un racconto e qui proporrò non solo il nuovo album ma tutte le canzoni che hanno segnato un punto di svolta nella carriera”. Una scaletta con tutte le canzoni di successo, ma anche quelle più amate dal suo pubblico anche se Mr Rain ha precisato: “cerco sempre di dare un contributo a chi ne ha bisogno. Faccio musica per essere d’aiuto agli altri, ogni palco è un’occasione buona per fare la differenza”.

Dalla musica alla vita privata: il rapper è felicemente fidanzato con Juliana Ghidini, una ragazza che ha un ruolo importante nella sua vita. In particolare Juliana l’ha aiutato a superare un momento di depressione come ha rivelato il cantante a Verissimo: “mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha supportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà, che era distorta da come la vedevo io”.