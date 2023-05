Juliana Ghidini, fidanzata Mr Rain/ Lui: “Non finirò mai di ringraziarla perché…”

Mr Rain, la fidanzata Juliana Ghidini è un punto di riferimento: “Non finirò mai di dirle grazie”

Juliana Ghidini è la fidanzata del celebre rapper Mr.Rain. I due vivono una bella storia d’amore da poco più di sei anni, ma della loro quotidianità si sa poco o nulla. Per quanto riguarda lei, la bellezza è indiscutibile: mora, occhi scuri, con una sensualità innata. Mr Rain in un’intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha speso parole al miele per la sua dolce metà, descrivendola con parole lusinghiere. “La mia fidanzata mi ha dato un aiuto pazzesco. È stato il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto”, ha confidato Mr Rai su Canale 5.

“Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà che magari spesso era distorta da come la vedevo io e ha sempre cercato di farmi cogliere il positivo in qualsiasi cosa. Non finirò mai di ringraziarla”. Juliana Ghidini, ovviamente, non fa parte del mondo della musica, ma il suo sostegno ha sempre rappresentato lo stimolo più grande per il cantante.

Mr Rain e Juliana Ghidini: nel futuro c’è l’idea di una famiglia

Il futuro, ovviamente, Mr Rain e Juliana Ghidini lo vedono l’uno al fianco dell’altra. Costruire una famiglia è uno degli obiettivi principali, anche se non a brevissimo termine. “Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”, ha rivelato Mr Rain a proposito della sua storia d’amore con Juliana Ghidini.

I momenti difficili non sono mancati nel corso di questi anni, soprattutto a causa del gossip che spesso ha rischiato di destabilizzare la coppia. Juliana e Mr.Rain, però, si sono sempre ritrovati. “Lei mi ha cambiato la vita e mi ha insegnato a mostrarmi per come sono, senza vergognarmi di insicurezze, timidezza, paure, problemi. È stata al mio fianco in questi anni e mi è rimasta molto vicino”., le parole del cantante.

