Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa/ Lui: “Mai stati tanto tempo così distanti. Lei illumina tutto”

Edoardo Stoppa e il rapporto con la moglie Juliana Moreira: “Persona speciale”

Juliana Moreira è la moglie di Edoardo Stoppa, attualmente tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024. I due sono legati dal 2007 e hanno due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. Un legame fortissimo, il loro, che in passato ha superato momenti anche difficile senza, tuttavia, intaccarlo. “Edo è una persona speciale, con il quale ho scelto di condividere la mia vita. – ha raccontato Juliana in un’intervista rilasciata a Verissimo un mese fa – Stare insieme è una crescita quotidiana, tutti i giorni siamo uno la spalla dell’altro, e cerchiamo di imparare, crescere e diventare ogni giorno migliori. Sono felice di aver trovato una persona così speciale, con la quale ho avuto due bellissimi bambini.”

Chi è Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa/ I figli Lua Sophie e Sol Gabriel

Proprio in quell’occasione, la showgirl ha ammesso che difficoltà non sono mancate nel loro rapporto, ma sono sempre riuscite a superarle: “Non sono mancati momenti difficile e delicati che abbiamo dovuto superare. Però quando hai al fianco una persona che ha le tue stesse idee e gli stessi ideali, è più facile superare questi momenti.”

Chi è Edoardo Stoppa? Isola dei Famosi 2024/ Gli esordi in tv e l’amore per gli animali

Edoardo Stoppa e Juliana Moreria: “È la prima volta che siamo separati per così tanti giorni”

Edoardo Stoppa, d’altronde, ha parlato di sua moglie Juliana Moreira anche nel video di presentazione fatto per l’Isola dei Famosi 2024. L’inviato di Striscia la Notizia ha ammesso che questa sarà per loro la prima volta che rimarranno separati per così tanto tempo. “Lei è una ragazza stupenda, sempre solare, quando arriva illumina la stanza”, sono state le parole ricche d’amore che Edoardo Stoppa ha speso per sua moglie Juliana. Lei, d’altronde, ha assistito a questa confessione dallo studio dell’Isola dei Famosi, dove la vedremo spesso ospite proprio per supportare suo marito. Emozionata, ha confermato che non sono mai stati lontani l’uno dall’altra per più di due giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA