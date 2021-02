Juliano Mello Vs Rosalinda Cannavò “Approfitta di mia sorella”/ “Dayane non merita..”

Sono stati giorni di scontri e di rottura questi nella Casa del Grande Fratello Vip per Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due amiche hanno duramente litigato dopo la nomination dell’attrice siciliana ai danni di Giulia Salemi. Una mossa che, dal punto di vista di Dayane, è stata vista come un vero tradimento nei confronti di Giulia che considerava Rosalinda un’amica nella Casa. Lo scontro nato tra Dayane e la Cannavò in questi giorni ha scaturito addirittura l’intervento di Juliano, il fratello della Mello.

Direttamente dal Brasile, l’uomo ha scritto un post contro Rosalinda poi pubblicato nelle storie di Instagram. Questo recita: “Con tutto il rispetto, ma Rosalinda si sta approfittando di mia sorella, lei non merita questo ha un cuore puro.” Un’accusa dura che sicuramente Signorini mostrerà alla diretta interessata nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello e le accuse a Rosalinda Cannavò

Ricordiamo che, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è scagliata contro Rosalinda. Queste le sue accuse per la nomination a Giulia Salemi: “Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. – e ancora – Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei era tua amica capito? Questo è quello che ha fatto anche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha.”



