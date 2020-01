Julija Majarcuk/ “Ho detto no a Tinto Brass, sul set aveva il vizio di…”

Tinto Brass è sicuramente stato un personaggio controverso e discusso ma le sue “ragazze” non hanno mai rivelato di episodi spiacevoli accaduti sul set o qualcosa che potesse farlo finire nel mirino proprio in quest’epoca del Mee Too e del rispetto dei diritti delle donne sia come comportamenti che come retribuzione, almeno fino a questo momento. Sicuramente non c’è niente che possa sporcare l’immagine del regista e produttore ma ad alzare il velo proprio su questo suo lato rispettoso ci ha pensato una delle sue ragazze, Julija Majarcuk che è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” rivelando il vizietto che lui aveva sul set, lo stesso per il quale lei si è arrabbiata tanto da mettere in riga il suo maestro che ha detto subito sì senza mai infrangere la sua promessa, ma di cosa stiamo parlando di preciso?

IL NO DI JULIJA MAJARCUK A TINTO BRASS

L’attrice, nata in Ucraina, ha girato con Tinto Brass Trasgredire e riguardo alla sua esperienza ha detto: “Sono ancora grata a quella occasione, se dopo tanti anni faccio ancora questo lavoro è merito di quella occasione. Tinto Brass era preceduto da una fama scandalosa. Ero la protagonista del film, molto coccolata dalla produzione. C’erano delle scene di nudo, ma col mio corpo ho sempre avuto un rapporto di grande serenità”. Ma se l’attrice non aveva problemi a mettersi a nudo, dall’altra parte, ha preferito chiarire una cosa con il maestro: “Ho affrontato quel lavoro con grande tranquillità, Tinto era una persona molto seria, di grande cultura, accompagnato sempre dall’onnipresente moglie… aveva un personaggio col quale giocava. Tra noi c’era complicità, ma io ho messo subito le cose in chiaro. Lui aveva l’abitudine di dare la pacca sul sedere alle attrici, ma io dissi che con me non doveva farlo e lui ha rispettato questo accordo“.

