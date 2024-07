Julio Iglesias: chi è e carriera/ Cantante per caso con un passato da calciatore

Chi è Julio Iglesias: il cantante latino più famoso di sempre

Julio Iglesias, con milioni di dischi venduti in tanti anni di carriera, è indubbiamente il cantante latino più famoso del mondo. Il suo nome è conosciuto ovunque così come le sue canzoni che hanno fatto innamorare tantissime donne e fatto da colonna sonora a molte storie d’amore. Originario di Madrid, è nato il 23 settembre 1943 e il vero nome è Julio José Iglesias de la Cueva. Nel corso della sua straordinaria carriera, ha vinto tantissimi premi tra cui anche due Grammy e ha duettato con alcuni dei più grandi colleghi del pianeta come Stevie Wonder, Diana Ross, Dolly Parton, Frank Sinatra e Sting.

Julio Iglesias, confiscato il suo bagaglio all'aeroporto di Punta Cana/ Conteneva 42 kg di cibo

Le canzoni di successo di Julio Iglesias sono davvero tante ma una delle più celebri, conosciuta non solo dalle generazioni cresciute con la sua musica ma anche da quelle successive, è Se mi lasci non vale che il cantante presentò al Festival di Sanremo 1976 a cui partecipò in qualità di ospite.

Julio Iglesias e il passato da calciatore

Julio Iglesias è considerato un cantante nato per caso perché prima di dedicare la propria vita alla musica ha avuto un passato importante da calciatore. Non tutti sanno, infatti, che è stato una giovane promessa del Real Madrid nel ruolo del portiere. A mettere fine alla sua carriera sportiva fu un incidente in seguito al quale lasciò ufficialmente il calcio. Durante il ricovero in ospedale post incidente, un infermiere regalò a Iglesias una chitarra facendo scattare in lui la voglia di imparare a suonarla.

Un regalo che ha cambiato per sempre la vita di Julio Iglesias: quel regalo, infatti, gli fece scoprire la sua vena artistica facendolo diventare, negli anni, l’artista latino più importante di sempre con 80 album pubblicati e oltre 300 milioni di copie.











