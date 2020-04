Jurassic Park 3/ Video, su Italia 1 il film con Sam Neill e Tea Leoni (22 aprile)

Pubblicità

Jurassic Park 3 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2001 degli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica di Steven Spielberg e che evidentemente rappresenta il terzo capitolo della fortunata saga cinematografica. La regia di questo film è stata curata da Joe Johnston, il soggetto è stato tratto dai romanzi scritti da Michael Crichton mentre per quanto concerne la sceneggiatura è frutto del lavoro di Peter Buchman, Alexander Payne e Jim Taylor. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Williams e Don Davis, il montaggio è stato realizzato da Robert Dalva e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Shelly Johnson. Nel cast sono presenti tra gli altri Sam Neill, William H. Macy, Tea Leoni, Trevor Morgan e Alessandro Nivola.

Jurassic Park 3, la trama del film

Ecco la trama di Jurassic Park 3. Il mondo intero ha ormai conosciuto l’esistenza sull’isola che si trova nei pressi del Costa Rica di dinosauri che sono stato di fatto portare in vita da attraverso un processo di bioingegneria in laboratorio. Tuttavia i drammatici fatti che si sono manifestati e raccontati nei precedenti due capitoli della saga cinematografica hanno portato il governo degli Stati Uniti gli altri paesi del mondo a prendere in considerazione l’idea di proteggere ed isolare quest’isola in maniera tale che la minaccia dei dinosauri non possa toccare la civiltà umana. Il paleontologo Grant ho avuto delle esperienze dirette che lo hanno visto mettere a rischio la propria vita e quella di altre persone care. Anche lui ha deciso per sempre di non avere più a che fare con Jurassic Park ed in particolare si sta occupando con un proprio collaboratore di alcune ricerche per rintracciare in diverse zone del mondo i resti di alcuni dinosauri che lo hanno popolato milioni di anni prima.

Anche in ragione del disastro di Jurassic Park nel mondo è nata una certa diffidenza verso i dinosauri e questo ha portato ad un deciso taglio di risorse e finanziamenti per portare avanti ricerche e studi per scoprire maggiori informazioni sulla loro vita. Questo rende molto difficoltosa la ricerca del professore e di quanti come lui hanno una certa passione per il mondo dei dinosauri. Tuttavia un giorno si presentano presso la sede delle loro ricerche una coppia di ricchi imprenditori americani desiderosi di effettuare un volo nei pressi dell’isola in cambio del cuore potrebbero effettuare un’offerta molto importante per consentire alle ricerche di andare avanti.

Inizialmente il professore è molto diffidente rispetto a questa eventualità Anche perché è a conoscenza del divieto di sorvolare l’isola ma i due coniugi rimarcano la loro volontà di effettuare questa esperienza evidenziando la sicurezza dei mezzi che saranno utilizzati per una sorvolamento molto rapido e veloce. Il professore si lascerà convincere anche dall’opinione del proprio collaboratore il quale è molto interessato all’ esperienza e anche i soldi per cui si ritroveranno nuovamente in una drammatica avventura nella quale dovrà fronteggiare enormi dinosauri pronti a divorarlo.

