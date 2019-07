Jurassic Park/ Video, su Italia 1 il film di Steven Spielberg (oggi, 6 luglio 2019)

Jurassic Park andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di sabato 6 luglio 2019, alle ore 21.20. Si tratta di un film fantastico del 1993 diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern e Ariana Richards. Il film ottenne al momento dell’uscita delle sale un grandissimo successo, generando un franchising che, dopo un recente reboot, continua ancora oggi. Jurassic Park ha sicuramente segnato un’epoca, con il pubblico all’epoca innamorato di questo splendido mondo dei dinosauri. Non sono pochi i film o serie tv che hanno citato il film o che da questo hanno preso ispirazione. La pellicola ha inoltre anche dei sequel che non hanno regalato però tantissimi commenti positivi.

Jurassic Park, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Jurassic Park. Isla Nublar è una piccola isola di proprietà della InGen, una multinazionale che si occupa di ingegneria genetica di proprietà di John Hammond (Richard Attenborough). Quest’ultimo invita sull’isola il paleontologo Alan Grant (Sam Neill) e la paleobotanica Ellie Sattler (Laura Dern) per mostrare il lavoro, finora tenuto segreto, svolto dalla sua azienda. Hammond e la InGen sono riusciti, clonando cellule antichissime, a riportare in vita i dinosauri. L’intento dell’azienda è creare un parco divertimenti in cui ammirare i rettili giganti. Questi sono contenuti in gabbie elettrificate per impedirne la fuga e sono tutti femmine, al fine di evitarne la riproduzione. Hammon ha invitato i due studiosi perché valutino il lavoro svolto al parco e diano un responso positivo in grado di rassicurare gli investitori. Viene quindi organizzato un safari nel parco, in cui Ellie e Alan sono accompagnati da un piccolo gruppo di altri visitatori. La visita deve però interrompersi a causa di una imminente tempesta. Nel frattempo, però, i concorrenti della InGen stanno cercando di sabotare l’intera struttura.

