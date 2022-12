JURI CAMISASCA/ al festival Viator a Brescia, doppia data 20 + 21 dicembre

Doppia serata imperdibile per gli amanti del filone artistico (musica- filosofia- spiritualità- arte-icone) legato a Franco Battiato.

Sarà di scena a Brescia Juri Camisasca, amico, nonché “discepolo” e tra i maggiori collaboratori di Franco Battiato, co-autore di “Torneremo ancora”, ultimo singolo dell’artista catanese scomparso nel 2021. A fare da apripista a Juri Camisasca, Domenica 18 dicembre alle ore 17.30 nell’auditorium del Santuario delle Grazie di Brescia, con ingresso da Via Calatafimi, si svolgerà il concerto “RUMI E SAN FRANCESCO”, dedicato alle parole del poeta mistico islamico Rumi e del mistico e poeta occidentale San Francesco. Un incontro tra due figure che hanno vissuto nella stessa epoca pur

Angelo Badalamenti è morto/ Fu compositore colonna sonora di Twin Peaks

se in culture diverse, quella cristiana e quella islamica, che spesso erano in conflitto tra di loro. Lo spettacolo svelerà, attraverso le musiche e le letture di questi autori, la straordinaria consonanza poetica e l’armonia di accenti che uniscono e mettono in dialogo questi due mondi. Sul palco il musicista iraniano Pejman Tadayon, voce e oud e l’Ensemble Arundel, cori e strumenti medievali. Barbara Pizzetti, voce recitante.

Paolo Mengoli: "Una canzone con Dalla, ma lui morì prima"/ "Mi si frantumò il cuore"

BIGLIETTI A € 8 Presso Circuito Vivaticket

A seguire gli appuntamenti bresciani di Juri Camisasca:

Martedì, 20 dicembre 2022 alle ore 20:45

presso il Convento dei Padri Carmelitani in via Castello 10 a Brescia (tel.348-9528897)

Incontro con l’artista

“Non cercarti fuori”

ingresso libero

Mercoledì, 21 dicembre 2022 alle ore 20:30

Cinema Teatro Colonna – via Chiusure 79-c, Brescia

Festival Viator

JURI CAMISASCA – CRISTOGENESI. MY MYSTIC CHRISTMAS

tel. 348-9528897

Con Federico Mecozzi-violino, Michele Lobaccaro-basso, Alfredo Longo-chitarra

BIGLIETTI A € 15

Presso Circuito Vivaticket oppure prenotabili presso la Libreria Paoline in Via G.Rosa, 57 a Brescia (tel. 030 -42281) https://www.facebook.com/libreriapaoline.brescia/

CAMPUSBAND 6/ Il concorso ideato da Mario Lavezzi apre le iscrizioni

Un concerto speciale che diventa adunanza di anime, viaggio tra suoni e parole provenienti da spazi interiori e culture diverse. Un percorso che attraversa l’intero mondo poetico del musicista lombardo, con brani estratti dai suoi rari e preziosi album e composizioni rese note da interpreti capaci di dare voce al suo intimo: artisti del calibro di Franco Battiato, Alice, Milva, Giuni Russo. Non mancherà l’ultima canzone di Franco Battiato, scritta con Juri Camisasca, “Torneremo ancora”, poi “Nomadi”, grande successo di Alice, “Il Carmelo di Echt”, dedicata ad Edith Stein a altre ancora, mescolate a brani natalizi e a canti tratti dalla tradizione gregoriana. “La musica appartiene al piano dell’invisibile ed ha il dono magnetico di condurci in un’altra dimensione. Ci sono melodie che calmano il pensiero e che creano in noi uno stato meditativo, dischiudendo gli orizzonti dei mondi spirituali, facendoci così gustare il respiro dell’Eterno”. Juri Camisasca è cantautore e pittore di icone, nato a Melegnano (MI) nel 1951. Il suo esordio avviene nel 1974 con l’album “La finestra dentro”, un album visionario e surreale prodotto da Franco Battiato (da lui conosciuto durante il servizio militare) e da Pino Massara. Sulla fine degli anni Settanta Juri decide di prendere i voti e divenire monaco benedettino, ritirandosi a vita monastica per circa undici anni. Torna sulle scene nel 1988 e pubblica “Te Deum”, album di canti sacri e gregoriani, arrangiato elettronicamente. Nel 1991 esce “Il Carmelo di Echt”, un album di brani inediti di grande intensità lirica, espressione di una profonda ricerca interiore. Nel 1999 Juri Camisasca, pubblica dopo nove anni di silenzio un nuovo album di inediti, “Arcano enigma”, prodotto da Franco Battiato, arrangiato e suonato con i Bluvertigo. Dopo anni di silenzio, nel maggio del 2016 avviene il ritorno discografico di Camisasca che, in coppia con il musicista Rosario Di Bella, realizza il disco “Spirituality”. Nel 2019 esce per le edizioni Paoline l’album, “Laudes” cui fa seguito un tour nelle chiese, nei chiostri e nei teatri di varie città italiane. Nel novembre 2021, ancora una volta per le edizioni Paoline vede la luce il nuovo album “Cristogenesi” che contiene il singolo “Vite silenziose” dedicato alla figura di Etty Hillesum. La musica e le parole che compongono “Cristogenesi” cercano di guidare l’ascoltatore in un viaggio verso l’Assoluto. Verso quella che il teologo Teihlard De Chardin definiva appunto “la genesi del Cristo totale”.

Info e contatti: mob. 348-9528897











© RIPRODUZIONE RISERVATA