Justin Bieber cancella il tour, choc/ “Ho un virus che attacca i nervi facciali”

Justin Bieber motiva la scelta sul tour: il video è virale

Da giorni fa discutere in rete la cancellazione improvvisa di alcune date del fortunato Justice World Tour, il tour di concerti mondiale che Justin Bieber tiene da tempo per promuovere l’album record di stream e ascoltatori su Spotify Global, dal titolo Justice. E’ ormai risaputo che Justin Bieber sia una star di successo su scala planetaria e indiscusso erede di Michael Jackson, basti pensare che il sesto album Justice lo scorso agosto 2021 faceva imporre il cantante come l’artista dal maggior volume di ascoltatori mensili su Spotify Global al mondo, con oltre 83 milioni di ascoltatori mensili. Uno dei tanti record che rende la popstar canadese vicina al “divino”. Tuttavia Bieber ha appena spiegato che dietro la cancellazione delle date del Justice World Tour si cela un problema di salute importante. Si tratta di un virus da cui deriva una paralisi facciale, che non gli consente di poter tenere un live show, in quanto cantante e performer.

Con un video diffuso a mezzo social, infatti Justin Bieber si è così rivolto ai fan: “Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto”. “Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado” di esibirsi sul palcoscenico, aggiunge poi la popstar canadese. “Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrò del tempo”, poi rende noto, lasciando intendere di affrontare con ottimismo il problema di salute che ora lo tiene lontano dalle scene musicali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)

Justin Bieber sta male, dopo il problema della moglie Hailey

Nel video diventato virale in queste ore e a margine del quale giungono i messaggi di auguri per una pronta guarigione destinati dagli utenti del web alla popstar di Baby, poi, Justin Bieber ammette di riuscire a muovere bene solo una palpebra, dal momento che una parte del volto è paralizzata, ovvero il lato destro del viso. La sindrome di Ramsay Hunt è una complicazione del fuoco di Sant’Antonio, che può portare a una paralisi facciale temporanea e alla perdita dell’udito, che possono diventare permanenti in rari casi. A dare annuncio della cancellazione dei nuovi spettacoli del Justice World Tour era stato lo stesso cantante, chiarendo che la decisione era dovuta a “problemi sanitari non legati al Covid”. Negli ultimi mesi Justin Bieber ha dovuto far fronte anche ad un problema di salute della moglie e modella di fama mondiale, Hailey Baldwin, la quale è ricoverata in ospedale per un piccolo coagulo di sangue nel cervello.













