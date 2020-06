Justin Bieber: causa milionaria contro chi lo ha accusato di stupro/ “Menzogne e..”

Justin Bieber si difende da chi lo ha accusato di violenza sessuale su Twitter. Secondo quando fa sapere la CNN, Bieber avrebbe intentato una causa da 20 milioni di dollari contro le due ragazze che, attraverso una serie di twett, gli hanno rivolto pesanti accuse. Secondo quanto si legge, la causa sarebbe state presentata giovedì definendo le accuse delle due ragazze “inventate”. Una delle due donne che sarebbe stata identificata come Kadi avrebbe raccontato di essere stata aggredita la mattina presto del 5 maggio 2015 in un hotel a New York City. Secondo quanto raccolto dalla CNN, la causa sostiene che le accuse “sono supportate solo da testi falsificati o falsi e le sue accuse sono una fabbricazione completa per lo scopo dichiarato di ottenere fama e attenzione, e ci sono numerosi testimoni che contraddicono le menzogne ​​maligne di Kadi “.

JUSTIN BIEBER SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE

L’altra ragazza che avrebbe accusato Justin Bieber corrisponderebbe al nome di Danielle. La popstar canadese avrebbe intentato così una causa per diffamazione contro entrame le ragazze. Dopo essere stato informato dell’accusa, come riferisce la CNN, lo stesso Bieber aveva annunciato l’intenzione di chiarire il prima possibile la vicenda. “Ogni pretesa di abuso sessuale dovrebbe essere presa molto sul serio ed è per questo che la mia risposta è stata necessaria”, ha scritto Bieber in un tweet all’inizio di questa settimana. “Tuttavia questa storia è di fatto impossibile ed è per questo che lavorerò con Twitter e le autorità per intraprendere azioni legali”. Da qui la decisione di difendersi legalmente.



