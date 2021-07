Justin Bieber e Hailey Baldwin genitori?/ L’annuncio “Mamma e papà”, ma c’è l’errore!

Justin Bieber e Hailey Baldwin diventano genitori? La notizia si è diffusa in pochi minuti e ha fatto impazzire i fan della celebre coppia dopo la pubblicazione di un post da parte del cantante. Nello scatto in questione, in bianco e nero, la coppia posa di fronte all’obiettivo in modo serio. La didascalia infine recita: “Mamma e papà”. Sono bastate queste due parole per mandare letteralmente in delirio i fan (che sono più di 184 milioni solo sul profilo Instagram di lui). Tantissimi i messaggi quindi ricevuti dalla coppia, tra incredulità e auguri: “Davvero diventate genitori?”; “Mamma e papà, cosaaa???”; e ancora “Sono troppo felice per poi, sarà un bambino stupendo!” Insomma, il web si è scatenato, peccato che si è trattato di un errore.

Justin Bieber presto papà? La rettifica della moglie

In effetti, poco dopo la pubblicazione del post da parte di Justin Bieber, sua moglie Hailey ha deciso di intervenire e commentare la foto, chiarendo che non è come i fan pensano e intando, dunque, il marito a fare una rettifica. “Penso che forse dovresti cambiare la didascalia in ‘Mamma e Papà di un cane’ prima che qualcuno travisi”, ha scritto la 24enne sotto al post del marito. Inutile dire che la delusione dei fan, che già attendevano il piccolo Bieber, è stata tanta. C’è però chi continua a credere che la realtà sia un’altra e che il gesto della Baldwin sia stato solo per allontanare il gossip ora che è troppo presto per un annuncio ufficiale. Se è così, non ci vorrà molto prima che venga svelata la gravidanza.

