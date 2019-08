Justin Bieber guida preghiera tra i fedeli/ Video, canta durante funzione religiosa

Justin Bieber, “wonder boy” che ha conosciuto il successo mondiale in tenera età, ancora ragazzino, ne ha combinate un po’ di tutte nel corso della sua carriera. Chiunque lo segua sa dei suoi eccessi, alcol, feste scatenate e e sesso altrettanto scatenato. Da un po’ di tempo è cambiato, però, complice probabilmente il maturare dovuto all’età e anche una certa sofferenza rispetto proprio alla vita da star che ha consumato tanti suoi colleghi. Non è facile gestire il successo quando lo si ha sin da giovanissimi. Nel 2015 Bieber aveva pubblicato il disco intitolato Purpose, e in un brano diceva: “Lo sapevate? Dio è ovunque, persino nelle notizie. Ecco perché guardiamo ogni notizia attraverso l’obiettivo della fede. Ci impegniamo a fornire giornalismo cristiano indipendente di qualità di cui ti puoi fidare. Ma ci vuole un sacco di duro lavoro, tempo e denaro per fare ciò che facciamo”. Recentemente ha scritto spesso sui social della sua “conversione”, del suo avvicinamento alla fede, del suo legame con Gesù: “La fede cattolica mi ha cambiato la vita. Io sono libero dalla schiavitù e dalla vergogna: io sono un figlio di Dio che è nei cieli, e lui mi ama proprio per ciò che sono”.

JUSTIN BIEBER GUIDA I FEDELI NELLA PREGHIERA

Come dice il sito it.aleteia, va specificato che Justin è oggi cattolico praticante, non evangelico di una delle tante chiese sparse per il Nord America. Justin Bieber l’altro giorno si è poi esibito per la prima volta durante una funzione religiosa a Los Angeles nella comunità di cui fa parte, quella di Churchcome: ha guidato il pubblico nella preghiera cantando un brano per Gesù, naturalmente filmato da un fan e postato sui social. Il sacerdote che guida la comunità ha commentato che “Justin è sempre stato un devoto quindi credo sia giunto il momento che lui usi il suo immenso talento per condurre la funzione di adorazione”. Lui invece ha detto che “Ho aspettato così tanto prima di cantare qui perché non volevo che qualcuno confondesse la mia fede con uno show”. Il pezzo cantato è To worship you I live, vivo per adorarti.





