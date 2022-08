Justin Bieber, morbo di Lyme superato al Lucca Summer Festival/La rinascita in Italia

Justin Bieber, il ritorno sul palco avviene in Italia: ecco cosa succede dopo la malattia

Justin Bieber è tornato a cantare live e l’occasione è stata il nostro Paese, l’Italia, nonché il concerto di chiusura del Lucca Summer Festival. La star canadese, all’incirca un mese e mezzo fa, in un intervento diramato a mezzo social aveva dato annuncio ai fan del suo stop dalle scene musicali dovuto ad una serie di problemi di salute importanti. In seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute e nello specifico della sua malattia di Lyme (un morbo provocato dalla puntura di una zecca particolarmente diffusa negli Stati Uniti d’America), una seria mononucleosi cronica che ha colpito la pelle, le funzioni cerebrali, “l’energia e la salute in generale”, il cantante di Company aveva riportato ai follower di dover cancellare prima i due concerti previsti a Toronto e il resto dei concerti previsti per il Justice World Tour, ovvero il tour mondiale e promozionale del fortunato album Justice, che conferma il canadese come l’erede pop di Michael Jackson soprattutto in termini di dati di ascolti in streaming sulla piattaforma musicale di Spotify Global.

LDA "Sogno il duetto con Justin Bieber e..."/ La confessione al Giffoni Film Festival

Tra gli artisti più ascoltati su scala mondiale, il consorte della modella Hailey Baldwin non ha tradito le aspettative dei fan all’evento made in Italy, con una set-list ed outfit iconici. In almeno 20mila, tra gli spettatori, sono accorsi all’evento del Lucca Summer Festival, per poter raggiungere il live show della popstar canadese, che nel Belpaese ha così segnato il suo atteso ritorno sul palco, dopo il grave problema di salute che lo ha coinvolto nell’ultimo periodo.

Justin Bieber malato, come sta?/ Parla la moglie Hailey Baldwin: "È un periodo difficile, deve darsi tempo"

Lucca Summer Festival ringrazia Justin Bieber

“Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici”, è il commosso messaggio che Justin Bieber aveva riportato via social, in uno sfogo condiviso con i fedeli supporters mentre si mostrava con il volto parzialmente paralizzato in un video dalle immagini molto forti. Ma ora che il peggio sembra essere passato, sembra farsi avanti l’alba della rinascita per Justin Bieber, con un primo raggio di sole in Italia…

Nel frattempo, il team della pagina Instagram del Lucca Summer Festival si dice grato a Justin Bieber per la sua ospitata speciale all’evento: “Grazie @justinbieber ! Una serata strepitosa della grande popstar canadese! Lucca Summer Festival 2022 si chiude nel migliore dei modi!”.

Sindrome di Ramsay Hunt: conseguenza dell'Herpes Zoster/ Sintomi e come si cura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucca Summer Festival (@luccasummerfestival)













© RIPRODUZIONE RISERVATA