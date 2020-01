Justin Bieber ringrazia Gesù/ “Mi hai mostrato la strada! Grazie per la compassione”

Justin Bieber ha comunicato agli estimatori di avere la malattia di Lyme: “Mentre molte persone hanno continuato a dire che Justin Bieber sembra una merda, fatto di meth ecc… nessuno si è reso conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme. Non solo, ho avuto un grave caso di mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello, la mia energia e salute generale. Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve… Potrete scoprire come ho combattuto e VINTO!! Ho passato un paio d’anni difficili ma ho trovato il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile e tornerò più forte che mai”, ha detto la popstar su Instagram.

Justin Bieber ringrazia Gesù: “Mi hai mostrato la strada!”

La star di Yummy ha scritto di recente un nuovo messaggio sul suo profilo Instagram, confermando che il peggio è passato e ringraziando Gesù. Come ben sapete infatti, Justin Bieber si è allontanato dagli eccessi avvicinandosi alla religione, probabilmente in maniera un po’ fanatica. “Grazie Gesù per avermi mostrato la strada! Grazie per avermi mostrato compassione, dandomi la grazia di crescere e amarmi attraverso tutto. Non importa cosa succede nella vita, so che sei sempre buono e il tuo amore per me non cambia mai, qualunque cosa io faccia. Mi amavi ancora prima che facessi qualcosa per guadagnare o meritarlo e per questo dico grazie Gesù”, ha scritto.

