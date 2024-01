Justin e Hailey Bieber divorziano?/ Gli indizi che non sfuggono ai fan!

Justin Bieber e Hailey Baldwin si lasciano? Il gossip global

Justin Bieber e la consorte Hailey Baldwin Bieber sono prossimi all’ufficializzazione di una separazione e/o un divorzio? É la domanda che sorge spontanea nel joint-fandom della coppia pop per antonomasia, per popolarità e influenza su scala global, formata dalla star della musica Justin Bieber e la modella Hailey Baldwin.

Questo, dal momento che le due celeb consorti blonde registrano dei particolari che per il gossip del momento, in quanto pettegolezzo più discusso mediaticamente, non restano inosservati.

I forse preannunciati ex consorti si sono sposati nel 2018 e da allora sono una delle coppie più chiacchierate a livello internazionale. Tuttavia Mr & Mrs Bieber non starebbero vivendo un periodo roseo del loro matrimonio, di ormai dominio pubblico. Trapelano, infatti, indizi e teorie su un loro presunto divorzio sia dai fan che da fonti anonime, molto vicine alla coppia. Insomma, non mancano degli insider vincolati ai due diretti interessati che darebbero comprova della crisi d’amore della coppia celebre.

In molti, tra gli internauti online, sottolineano nel web che Hailey abbia cancellato dal suo profilo Instagram alcuni post che la immortalano in dolce compagnia di suo marito. Alcuni informatori, come se non bastasse, attenzionano che la modella abbia pensato di ricorrere all’ausilio di un avvocato divorzista.

Tra le teorie e gli indizi sulla sospetta rottura di coppia

Hailey non sarebbe più disposta ad

accettare i comportamenti imprevedibili di Justin Bieber, che lo avrebbero spesso e volentieri condotto a problematiche anche legate a delle battaglie legali.

Nessuno dei due consorti, però, Hailey Baldwin così come Justin Bieber, decide di pronunciarsi in merito al gossip esplosivo che preannuncerebbe la loro rottura top secret.

Chiaramente, il joint fandom delle due star di risonanza internazionale si palesano scettici rispetto alla veridicità del gossip e i particolari indizi che potrebbero rivelarsi il preludio all’ufficializzazione di un divorzio della coppia, unitasi anni fa nel segno del Pop. Si attendono le repliche dei diretti interessati, quindi, mentre Justin Bieber custodisce sul suo profilo Instagram una carrellata di foto che lo immortalano con la moglie mentre i due si lasciano andare ad un romantico bacio. É il romantico momento social di coppia, datato 17 gennaio 2024.

