Justin Timberlake e il presunto tradimento a Jessica Biel/ “Scusate ho bevuto troppo”

Justin Timberlake torna a parlare del suo presunto tradimento nei confronti della moglie, la splendida attrice Jessica Biel, e lo fa attraverso i social. Tramite un lunghissimo post su Instagram, l’ex cantante e attore ha voluto scusarsi per quanto accaduto: “Quella notte ho bevuto troppo – le sue parole, riportate dall’edizione online dell’Hiffington Post – mi pento del mio comportamento”. In base a quanto spiegato dallo stesso Justin, fra lui e la collega di set, Alisha Wainwright, non sarebbe accaduto nulla, nonostante i paparazzi li abbiano fotografati mano nella mano. L’artista 38enne ha quindi voluto chiedere scusa alla famiglia, aggiungendo di voler diventare “il miglior padre e marito possibile. Voglio essere chiaro: non è successo niente tra me e la mia costar. Ho bevuto troppo quella notte e mi pento del mio comportamento. Avrei dovuto immaginarlo… Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio”.

JUSTIN TIMBERLAKE: “STO LONTANO DAL GOSSIP IL PIU’ POSSIBILE”

Il gossip era scattato alla fine del mese scorso, precisamente il 23 novembre, quando appunto i due di cui sopra, attualmente sul set della pellicola “Palmer” diretta da Fisher Stevens, erano stati paparazzati in presunti atteggiamenti intimi in un bar di New Orleans. Nelle foto, che potrebbero far pensare male chiunque, si vede Alisha accarezzare il ginocchio a Justin, poi le mani dei due che si uniscono. Una scena che ovviamente ha fatto allarmare i tabloid, che hanno immediatamente messo in discussione il rapporto fra l’ex cantante e Jessica Biel (i due sono sposati dal 2012, e hanno avuto un figlio, Silas di 4 anni). “Sto lontano dal gossip il più possibile – ha aggiunto – ma per la mia famiglia, sento che è importante affrontare pettegolezzi recenti che stanno facendo del male alle persone che amo… Mi scuso con la mia incredibile moglie e con la mia famiglia per averle messe in una situazione così imbarazzante, e mi impegno a essere il miglior marito e padre che posso essere”.

