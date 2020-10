Justine Mattera al Grande Fratello Vip?/ “Superato il provino come concorrente ma…”

Il successo in fatto di ascolti registrato finora dal Grande Fratello Vip ha assicurato il prolungamento del reality per più settimane. Una decisione che rende necessario anche l’ingresso in Casa di nuovi concorrenti. Uno di questi potrebbe essere la bellissima Justine Mattera. Proprio sulla showgirl circola, effettivamente, un mistero messo in luce dal settimanale Oggi. Nella sezione dedicata alle Pillole di Gossi, il giornalista Alberto Dandolo ci fa infatti sapere che la Mattera ha non solo sostenuto il provino per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente, ma l’avrebbe anche superato brillantemente. Perché, allora, non è entrata nella Casa? Si sta soltanto attendendo per farle varcare la porta rossa o invece la sua partecipazione è stata annullata?

Justine Mattera e il mistero del provino per il Grande Fratello Vip

Sul settimanale, Dandolo scrive: “Nei mesi scorsi Justine Mattera, 49 anni, ha sostenuto con successo il provino per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip. Finora, però, nel reality Mediaset della showgirl non c’è traccia. Entrerà in gioco nelle prossime puntate o la sua partecipazione è sfumata? E, in questo caso, perché? Cos’è successo?” Domande alle quali, per ora, non c’è risposta. Ciò che è certo è che Alfonso Signorini sta valutanto i prossimi concorrenti per il Grande Fratello Vip e tra questi potrebbero esserci sia Justine Mattera che Antonio Zequila, prontissimo a varcare nuovamente la porta della Casa più spiata d’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA