Justine Mattera, la partecipazione a Tale e Quale show 2024 è un ripiego?

Justine Mattera è una delle concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti. Il suo nome è stato accostato allo show anche in altre occasioni, ma solo quest’anno è stata confermata la sua presenza nel cast. Una sì che, a quanto pare, sarebbe però arrivato solo in conseguenza ad alcuni ‘no’ che la celebre showgirl di origine americana avrebbe ricevuto negli ultimi anni.

A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, dove fa intendere che la partecipazione di Justine Mattera a Tale e quale show 2024 potrebbe essere stata un ‘ripiego’. “In pochi sanno che la scelta di accettare l’offerta Rai nasce come un ripiego, seppur di lusso… – si legge nell’indiscrezione, che continua – Ha deciso di accettare solo dopo che negli ultimi due anni non è riuscita a superare alcun provino a Mediaset”.

Justine Mattera ‘agitata’ per Tale e Quale show 2024: ecco perché

Pare, dunque, che Justine Mattera abbia deciso di partecipare a Tale e Quale Show 2024 solo dopo non aver superato i provini per i reality Mediaset, probabilmente per programmi come Grande Fratello o Isola dei Famosi. È chiaro che si tratta di un’indiscrezione che va presa con le pinze, visto che non c’è stata alcuna dichiarazione da parte della diretta interessata che, intanto, in un’intervista a DiPiù si è detta molto agitata per la partecipazione a Tale e Quale show 2024 ma motivata a mettersi alla prova. Ricordiamo che l’edizione in arrivo dopo l’estate sarà caratterizzata da una serie di novità, a partire dall’addio alla giuria di Rai 1 di Loretta Goggi. Confermati, invece, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.